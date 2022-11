Cusi swak sa cyber libel ni Win Gatchalian

Sinampahan na ng Valenzuela City Prosecutor’s Office ng kasong cyber libel si dating Energy Secretary Alfonso Cusi kaugnay ng pahayag nito na nai-post sa website ng Department of Energy noong Pebrero 4, 2022.

“Wherefore, premises considered, it is respectfully recommended that Alfonso G. Cusi be indicted,” ayon sa 20 pahinang resolusyon na may petsang November 14, at nilagdaan ni Senior Assistant City Prosecutor Rudy Ricamor.

Nakasaad sa resolusyon na nilabag ni Cusi ang Section 4 (c)(4) ng Republic Act No. 10175 o kilala bilang Cyber Crime Prevention Act of 2012.

Naglabas ng e-warrant of arrest laban kay Cusi ang RTC noong Nobyembre 21, 2022 at naglagak ng P10,000 piyansa si Cui noong Nobyembre 25, 2022.

Nag-ugat ang rekomendasyon matapos ang serye ng pagdinig sa Senado na isinagawa ng Committee on Energy, na pinamumunuan noon ni Senador Sherwin Gatchalian, kaugnay ng pagbebenta ng 45% participating interest ng Chevron Philippines sa Chevron Malampaya sa UC Malampaya, na dating pag-aari ng negosyanteng si Dennis Uy.

Tinanggihan ng naturang resolusyon, na nilagdaan ni Ricamora, ang katuwiran ni Cusi. (Dindo Matining)