Carlos Casemiro binuhat Brazil sa Round-of-16

SIDELINED ng ankle injury si star Neymar, nakagawa ng paraan ang Brazil para umusad sa next round ng 2022 Qatar World Cup.

Tinalo ng five-time champions ang Switzerland 1-0 sa late goal ni Carlos Henrique Casemiro nitong Lunes para umusad sa round of 16.

“Of course we miss a player like Neymar,” ani coach Tite. “But we also have other players who can get the job done, as we saw it today.”

Wala ang main playmaker, nahirapan ang Brazil na mag-setup ng scoring chances hanggang suwertehin si Casemiro sa 83rd minute.

Umiskor ang defensive midfielder nang pitikin ang bola mula sulok, bumanda pa kay defender Manuel Akanji bago nasupot sa net.

“Casemiro has been the best defensive midfielder in the world for a long time,” ani Neymar sa Instagram, may kuhang larawan na nanonood ng laro sa TV habang sumasailalim sa treatment ng kanyang injury sa hotel room. (Vladi Eduarte)