Blazers kontra Knights sa 98th NCAA finals

Laro sa Linggo: (Araneta Coliseum)

Game 1/Best-of-3 Finals

3:00pm — Letran vs Benilde

MAGTATAGPO sa best-of-three championship simula sa Linggo ang College of Saint Benilde (CSB) Blazers at ang defending back-to-back champions Letran Knights makalipas na magkahiwalay na dispatsahin ang San Beda Red Lions at Lyceum Pirates, ayon sa pagkakasunod, sa semifinals ng 98th NCAA men’s basketball tournament Martes sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Una munang umabante sa finals ang Blazers sa unang pagkakataon matapos ang dalawang dekada nang payukuin ang Lions 62-61 sa kabayanihan ni Migs Oczon na nagpakawala ng matinding supalpal kay JB Bahio na sinundan ng dalawang swak na free throws sa natitirang 12.6 segundo para sa tatlong puntos na abante ng Benilde.

Sablay ang dalawang three-point shot attempts ni James Kwekuteye para makapuwersa sana ng overtime ang San Beda, na nagkasya na lang sa tip-in ni Damie Cuntapay kasunod ng pagtunog ng buzzer.

Huling sumampa sa championship ang Saint Benilde taong 2002 sa pangunguna ni season MVP Sunday Salvacion subalit nabigo sa korona kontra San Sebastian Stags.

Tumapos si Oczon ng 17 points sa likod ng tatlong tres kasama ang anim na boards.

Biyahe naman sa ikatlong sunod na finals appearance ang Letran kasunod ng 67-58 pagdispatsa sa Lyceum sa second game.

Kumolekta ng double-double si King Caralipio, na off the bench ay nagbuhos ng 10 points, 11 boards, 5 assists at isang steal para sa Letran.

“Unang-una pinaghandaan talaga namin ang Lyceum sa practice pa lang. ‘Yung defense ang pinagtuunan namin ng pansin kaya binigay namin ‘yung 101% tiwala sa isa’t isa sa coaches at teammates kaya maganda ang itinakbo ng laro namin,” pahayag ng 6-foot-2 forward na si Caralipio.

Nanguna naman sa puntusan si 2019 NCAA Finals MVP Fran Yu sa 11 points, tatlong rebounds at isang assist, habang nag-ambag sina Louie Sanggalang at Brent Paraiso ng tig-siyam na puntos, kasama ng pito at limang boards, apat at tatlong assists, ayon sa pagkakasunod. (Gerard Arce)