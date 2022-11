Biik sa Ilocos sinilang na may dalawang sex organ

Pambihira ang panganganak ng isang baboy sa Ilocos Norte matapos manganak ito ng isang biik na dalawa ang sex organ!

Pinagkaguluhan ng mga residente sa Barangay Puttao, Solsona, Ilocos Norte ang diumano’y biik na dalawa ang ari.

Sa video ni Jhonard Leonard Tamayo, makikitang buhay pa ang biik at tila masigla pa rin itong habang pinapakita ang umano’y dalawang ari ng alagang hayop.

Sa 18 na anak kasi ng inahing baboy ng may-ari, nakakagulat daw ang pagsilang sa isang baboy na may kakaibang katangian.

Kahit ganito ang kondisyon, malusog at malakas naman daw ang nasabing biik sa kabila ng kalagayan nito.

Sa panayam naman ng GMA News, sinabi ng Provincial Veterinary Office na bihira lamang magtagal ang may ganitong kaso dahil nakakaapekto umano ang kalagayn nito sa development at paglaki nito.

Ayon pa sa opisina, maaaring nagkaroon umano ng abnormal development ang biik habang ipinagbubuntis ito ng inahin.

“’Yun ay due to abnormal development ng hayop habang ‘yung iba ay nasa loob pa ng tiyan ng inahin. So malamang ito, hindi naman lahat ng anak niya ay ganoon. So, malamang puwedeng due to in-breed cases ‘yung nag-asawa sa kaniya within the family rin,” saad ni Ilocos Norte Provincial Veterinarian Dr. Loida Valenzuela. (MJ Osinsao)