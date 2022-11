Banjo Barcenilla, Jr. tigasin sa blitz game

NASILO ng Laguna Heroes ang third place honor sa Northern Division matapos silang akbayan nina GM Rogelio “Banjo” Barcenilla, Jr. at Michella Concio sa Professional Chess Association of the Philippines (PCAP) online chess tournament na nilaro sa chess.com, Sabado ng gabi.

Nakalusot ang Laguna Heroes sa Rizal Batch Towers sa blitz game, 4-3, nang magtala ng panalo sina two-time Asian Junior champion Barcenilla, Arena Candidate Master Concio at Richie Jocson.

Tabla naman ang laban ng ibang Laguna woodpushers na sina FIDE Master Roel Abelgas at International Master-elect at FIDE Master Jose Efren Bagamasbad.

Ginapi ni Barcenilla si IM Richelieu Salcedo III, tinalo ni Concio si Kelly Ann David Salcedo at ipinagpag ni Jocson si John Paul Aquino.

Ang Laguna Heroes na suportado nina Mr. David Nithyananthan ng KALARO at Greatech Philippines, Inc., Engr. Billy Joe Ereňo ng Costbusters Philippines Corp., Engr. Benjamin Dy ng SDC Global Choice Foods at AGM Dr. Fred Paez ng Jolly Smile Dental Clinic ay nagwagi rin sa Rizal Batch Towers sa rapid match, 8-6.

Makakalaban ng Laguna Heroes ang Isabela Knight of Alexander sa Northern division quarterfinals, knockout stage. (Elech Dawa)