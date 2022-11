Amy, Ka Tunying, Rossel dinumog sa mall

Iba rin talaga ang dating nina Amy Perez, Anthony Taberna, at siyempre ng misis niyang si Rossel Taberna, ha!

Imagine, last Nov. 25 ay pinagkaguluhan sila sa Glorietta 1 noong Nov. 25. Sila nga kasi ang nanguna sa grand culmination, opening ng ika-14th store ng one-stop denim boutique na ‘DenimHub’.

Anyway, in na in nga ulit, at hindi naman talaga naluluma ang denim textile. Napansin niyo ba na ang daming naka-denim jacket, skirt, at iba nga ay ginagawa pang gown, ha!

May kilala nga akong artista na ang closet niya ay puno ng denim outfit, ha!

Ang DenimHub ay nagsimula noong 2018 sa Starmall Alabang. At mula nga noon ay lumago na ito.

Doon mo nga makikita ang mga paborito mong denim mula sa Mr. Lee, Rough Rider Jeans (RRJ), Petrol, Bobson, ha!

Anyway, bukod sa mga artistang dumalo, present siyempre sa grand opening ng DenimHub sa Glorietta ang mga owner na sina Melinda and Eddie Sia. Pati na ang retail and bank partners namely, Mark Sablan, Assistant VP of Ayala Land Inc., Francis Santiago, VP for Business Development of Denim Hub, Raymond Co of BPI, Chris Reyes of Metro Bank and Jose Osmeña, Jr from China Bank who all led the ribbon cutting.

Ang mga social media Influencers nas ina Cris Lomotan, Loren Burgos-Lomotan, Kat Lacanialo, Just Jmeeh, Sheila Tan ay present din sa event, at todo shopping nga sila, ha!

Well, tamang-tama nga ang opening nila dahil heto nga at nagbabalik na ang mga tao sa mga mall, at personal na ngang nagsa-shopping, di ba? Maganda rin kasing pangregalo sa Pasko ito, di ba?

Nakatakda ring magbukas ng store ang DenimHub sa Gapan, SM Center Las Piñas, Robinsons Roxas.

Ang DenimHub Glorietta branch ay matatagpuan sa ground floor ng Glorietta Mall, Makati City. Shop online at www.denimhub.com. (Rb Sermino)