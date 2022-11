Alex Eala lodi sina Serena Williams, Roger Federer

Itinampok ang 2022 US Open girls singles champion na si Alexandra “Alex” Eala sa isang artikulo sa Tennis World USA kung saan ipinaalam nito ang kanyang mga naging inspirasyon, saloobin at hinahangad sa kanyang papataas na direksiyon sa paglalaro ng tennis.

Inilarawan ni Eala sina Serena Williams at Roger Federer bilang inspirasyon sa marami ngunit nabanggit na ang kanilang pagreretiro ay nagpakita na “they’re also people”.

Nag-iwan ng malaking marka sina Williams at Federer sa kasaysayan ng tennis at umaasa si Eala na maging isa sa mga manlalaro na balang-araw ay makakasama sa listahan ng mga Greatest of All Time.

Sina Williams at Federer, na itinuturing na mga pinakadakilang manlalaro sa kasaysayan ng tennis, ay nagretiro sa pro tennis ngayong taon.

“I think it allows room for the next generation to naturally climb up the rankings. And be [an inspiration] to the following generations,” sabi ni Eala sa isang panayam ng Vogue.

Matatandaan na naging impresibo ang paglalaro ni Eala sa Flushing Meadows tungo sa pagwawagi sa US Open girls singles title na hindi nabigo maski isang set.

Dahil sa pagwawagi nito sa US Open ay itinanghal si Eala bilang pinakaunang Filipino junior na nagawang magwagi sa isang major na torneo.

“I tried not to think about [the title] a lot. And I tried not to think that I needed to win. I didn’t really have any expectations coming into it. That was what was different from the other years, I played match by match instead of [thinking of] winning the whole thing,” sabi ni Eala. (Lito Oredo)