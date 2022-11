Albert Mantua, Alrenze Braza sinungkit ginto sa Thailand Open

PINAMUNUAN nina thrower Albert Mantua at middle distance specialist Alrenze Braza ang paghakot ng pambansang koponan sa dalawang ginto at tatlong pilak na medalya sa pagbubukas Martes ng Thailand Open Track and Field Championship 2022 sa National Athletics Center sa Pathumthani sa Bangkok, Thailand.

Inangkin ni national record holder Mantua ang unang gintong medalya sa shot put na agad sinundan ni Braza sa 1,500 meters upang patigasin ang tsansa nitong maisuot muli ang uniporme ng Pilipinas sa gaganapin sa sunod na taon na 32nd Southeast Asian Games sa Phnom Phen, Cambodia.

Tumulong din sina Janry Ubas sa long jump, Mico Del Prado sa 400 meters at Mariano Masano sa 1,500 meters sa pagwawagi ng pilak.

Kabuuang 18 atleta nag ipinadala ng Philppine Athletics Track and Field Association (Patafa) para sumabak sa Thailand Athletics Open na nagsimula Nobyembre 28 at titiklop sa Disyembre 1.

Kabilang sa delegasyon sina Hanoi SEA Games medalists Janry Ubas sa long jump, Hokett Delos Santos (pole vault), Melvin Calano (javelin throw), Alfrence Braza (1500m), Sarah Dequinan at Josefa Ligmayo (heptatlon), Jelly Fragile (100m & 400m hurdles), Eloisa Luzon-Medina (400m) at si Joina Gagnao (3,000m steeplechase).

Kabilang din sa koponan sina Edgardo Alejan (400m), Kath Santos (women’s long jump), Albert Mantua (shot put), Melissa Escoton (100m hurdles), Mico Del Prado (400m), Leonard Grospe (high jump), Masano Mariano (1500m), Francis Medina (400m hurdles) at Joime Sequita (400m). (Lito Oredo)