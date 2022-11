3 Maria hinawla sa bentahan ng droga

Arestado ng Manila Police District-Police Station 9 ang tatlong babae sa buy bust operation kamakalawa sa harap ng Rizal Memorial Stadium sa Malate, Maynila.

Kinilala ni PLt Josephus Melpaz, ng MPD-PS9, ang naarestong sina Arlene Parojinog, 46; Cristina Florendo, 42, at Virginia Dela Cruz, 37.

Nagpanggap na poseur buyer ang isa sa operatiba at nang magkaabutan ay inaresto ang tatlo.

Nasamsam ng mga pulis ang limang sachet ng shabu na tumitimbang ng 0.7 gramo at may street value na P4,760 at P500 marked money. (Juliet de Loza-Cudia)