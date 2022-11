Zamboanga, Nueva Ecija patayan sa MPBL korona

MAGSASAGUPA ang Zamboanga Family’s Brand Sardines at ang Nueva Ecija Rice Vanguards sa best-of-five title showdown ng Maharlika Pilipinas Basketball league (MPBL) ngayong darating na Disyembre 2 sa Game 1 sa Nueva Ecija Coliseum sa Palayan City.

Pinataob ng Nueva Ecija ang San Juan Knights, 89-86, na umabot sa overtime noong isang linggo, habang ang Zamboanga naman ay naitakas ang isang 67-66 panalo kontra Batangas Embassy Chill nitong Sabado.

Sa paghaharap ng Nueva Ecija at Zamboanga sa elimination round, nagwagi ang Rice Vanguards, 81-76 na ginanap sa homecourt ng una.

Mapapansin na hindi gaano kalayuan ang agwat ng iskor sa naunang sagupaan ng Nueva Ecija at Zamboanga, kung kaya naman inaasahan na magiging mahigpit ang kanilang paghaharap ngayong finals.

Sasandal ang Vanguards kina Pamboy Raymundo, Jay-R Taganas, John Arenas, Will McAloney, Michael Juico at Byrion Villarias, samantalang ang Zamboanga Family’s Brand Sardines naman ay siguradong hindi magpapatinag sa tulong ng kambal na sina Jaycee at Jayvee Marcelino, Chito Jaime, Jhapz Bautista, Choi Ignacio at Ramon Mabayo. (Annie Abad)