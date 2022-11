Yuka Saso sosyo sa 10th

DISENTENG sinara ni Yuka Saso ang kampanya sa five-under 67 upang sumalo sa triple-tie 10th place sa Japan Ladies Professional Golf Association Tour Championship Ricoh Cup nitong Linggo sa Miyazaki Country Club sa Miyazaki, Japan.

Naging pambawi ito ng Fil-Japanese ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) pro sa nakaraang linggong pagtabla sa kulelat (pang-59) sa $7M 12th CME Group Tour Championship sa Naples, Florida na para sa Top 60 players ng 73rd LPGA Tour 2022.

Kinumpleto ni Saso ang solidong tapos sa pagresbak buhat sa malamig na simulang 73 sa 69 at 71 para sa 281 kasosyo sina Hinako Shibuno (66), Saiki Fujita (69) at Kotone Hori (70) sa event na nagsilbing panapos din sa 54th LPGA of Japan Tour 2022.

Si Miyu Yamashita ang namayagpag kontra kay Minami Katsu sa sudden death playoff makaraang magtabla sa 273 tapos mag-70 ng una at 65 ng huli sa regulation. (Ramil Cruz)