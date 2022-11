Tugatog humarurot sa Philracom race

NASIKWAT ni Tugatog ang pangalawang sunod na panalo nang manguna sa Philracom Rating Based Handicapping System na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Linggo.

Nirendahan n veteran jockey Jeffrey Bacaycay, nirehistro ni Tugatog ang 1:25.8 minuto sa 1,400-meter race upang hamigin ng winning horse owner ang P150,000 premyo.

Dumating na segundo si Dambana na may premyong P50,000 habang pangatlo at pumang-apat sina Off Shoulder at Chocolate Thunder na may P25,000 at P12,500 sa kanilang mga owner, ayon sa pagkakasunod.

Sumungkit din ang trainer ng winning horse ng P12,000 sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom) sa pamumuno ni chairman Reli De Leon.

Noong Linggo lamang ay nagpakitang-gilas si Tugatog nang manalo sa MARHO-Diamond Hotel Philippines Trophy Race na ginanap sa parehong lugar. (Elech Dawa)