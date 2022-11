SA Facebook post ni Terrafirma Dyip import Lester Prosper, ibinahagi nito na gusto niya mapasama sa isang action movie sa Pilipinas.

“I want to be in a Filipino action movie hahahaha !!!! That would be crazyyyyyy!!!!!,” sambit ni Prosper sa kanyang post.

Agad naman na may gumawa ng poster kung saan nagmala-action star ito at may nakalagay na titulong ‘Ang Probinsyano’.

Ikinatuwa naman ito ni “Tagalog Papi” at shinare din sa kanyang Facebook page.

“Letssss go,” caption ng import. (Sarah Asido)