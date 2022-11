‘Squid Game’ star O Yeong-su itinanggi panghahalay

Kinasuhan for sexual misconduct ang South Korean actor na si O Yeong-su na nakilala dahil sa Netflix series na Squid Game.

Ayon sa local reports, naka-detain na ang 78-year old actor dahil sa ginawa raw nitong paghipo sa maselang parte ng katawan ng isang babae noong 2017.

Nag-file ng complaint ang biktima laban sa aktor noong December 2021. Naging case close na ito noong April 2022, pero muli itong binuksan. Pinabulaanan naman ng aktor ang binibintang sa kanya ng babae.

Ayon sa aktor: “I just held her hand to guide the way around the lake. I apologized because (the person) said she wouldn’t make a fuss about it but it doesn’t mean that I admit the charges.”

Naglabas naman ng statement ang court official at nakalagay ay: “Everything reported by local media is not factually correct.”

Pinag-utos ng Korean ministry of culture na i-pull out ang anumang balita tungkol sa sexual misconduct case ng aktor.

Noong nakaraang January, si O Yeong-su ang kauna-unahang South Korean na manalo ng Golden Globe Award for best supporting actor in a TV series para sa Squid Game.

Naging profession na ni O Yeong-su ang pag-arte since 1967 at nakilala siya sa paglabas niya sa live theater kunsaan lumabas siya sa higit na 200 stage productions. (Ruel Mendoza)