Singil sa kuryente

Nagbunga na ang pinirmahang batas ng dating Pangulong Duterte patungkol sa pagpapalawig pa sa mahabang panahon ng subsidiya na tinatanggap ng mahihirap na pamilya para sa kunsumo nila ng kuryente.

Ang batas na ito na naipasa sa nakaraang Kongreso ay ang Republic Act (RA) 11552 o ang Lifeline Rate Extension Law. Papahabain pa sa tatlumpung taon ang “lifeline rate” o discount na binibigay sa bayad sa kuryente ng mga “poorest of the poor” o mga pinakamahihirap na pamilya sa bansa.

Karaniwan ay ang mga kumukunsumo ng hindi hihigit sa 100 kilowatt hour (kWh) ang mga makikinabang sa batas na ito. Sa ilalim ng RA 11552, ang lifeline rate ay depende sa komputasyon na kailangang maaprubahan ng Energy Regulatory Commission (ERC).

Nakumpleto na kamakailan ng Department of Energy (DOE) at ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) ang implementing rules and regulations (IRR) o ang mga panuntunan para maipatupad ang RA 11552 kaya’t tiyak ng magpapatuloy pa ang pagbibigay ng lifeline rate hanggang sa taong 2051.

May anim na milyong pamilya ang tinatayang makikinabang sa pagpapalawig ng panahon ng pagkakaloob ng lifeline rate. Ang mga kwalipikadong mabigyan ng lifeline rate ay ang mga kabilang sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) at mga natukoy ng mga power distribution utilities na dapat isama bilang benepisyaryo batay sa pamantayan ng ERC at ng Philippine Statistics Authority (PSA).

Para matiyak na lahat ng mabibigyan ng discount o lifeline rate ay karapat-dapat na mga benepisyaryo, dapat ay linisin ng DSWD ang listahan nito ng mga tumatanggap ng ayuda sa ilalim ng 4PS.

Dapat ring matukoy ng tama ng ERC at PSA kung ang mga tatanggap ng lifeline rate ay mga tunay na mga mahihirap na pamilya. Dati-rati kasi ay kapag kumukunsumo ng hindi hihigit sa 100 kWh ay pasok na sa benepisyong binibigay sa lifeline rate. Dahil dito, kahit ang mga konsyumer na kayang-kaya namang magbayad ng kuryente ay nakikinabang sa lifeline rate, tulad ng mga nagmamay-ari ng mga rest house at condo na hindi gaanong natitirhan kaya’t mababa ang kunsumo ng kuryente.

Pagpursigihin sana ang pagsala ng listahan ng mga tatanggap ng lifeline rate para hindi masayang ang subsidiya na binibigay sa kanila. Tayo kasing mga konsyumer na hindi kasama sa listahan ng nabibigyan ng lifeline rate ang nagbabayad sa subsidyang ito, hindi naman ang Meralco at iba pang power distribution utlity.

Kung hindi ka naman kasama sa listahan ng nabibigyan ng lifeline rate, ikaw naman ay makikinabang sa Murang Kuryente Act na napirmahan rin ng dating Pangulo Duterte at naisabatas sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ang Murang Kuryente Act ay nakakabawas sa electric bill natin kada buwan. Ito ay dahil ang kinokolekta ng gobyerno mula sa Malampaya Natural Gas Project ay ginagamit na pambayad sa ilang item sa electric bill na dati ay sinisingil sa konsyumer.

Bukod diyan, nadagdagan rin sa ilalim ng administrasyong Duterte ang kapasidad ng kuryente sa mga liblib na pook o mga tinatawag na missionary areas. Ito ang mga lugar na hindi kunektado sa power grid kaya’t kailangang tayuan ng sariling power plant o power barge. May 88.5 megawatts (MW) na ng electric power ang naikabit ng National Power Corporation noong December 2021 sa mga liblib na pook mula sa 13.66 MW lang noong 2016.

Ito at ang pagpapatupad ng mga batas na tulad ng Murang Kuryente Act at Lifeline Rate Extension Law ay napapanahon lalo na ngayong maging ang presyo ng langis at mga bilihin ay nagtataasan pa rin. Katuwang ang Kongreso, umaasa tayong maipagpapatuloy at madadagdagan pa ng gobyerno ang mga hakbangin para maibsan ang pang-araw araw na gastusin nating mga Pilipino.