Shaina natakot magpa-‘romansa’ sa Hollywood actor

Pagkatapos bumida sa “FPJ’s Ang Probinsyano,” nag-alangan pala ang Kapamilya star na si Shaina Magdayao na tumanggap muna ng ibang mga proyekto bilang aktres.

Kwinento ni Shaina kay Bianca Gonzalez sa “CinemaNews” sa Cinema One YouTube channel na hindi pa siya ready noon na mag-move on sa kanyang karakter at umarte ulit dahil kakatapos lang nila ng shooting para sa “Probinsyano” at that time.

Inalok kasi si Shaina na maging sexy love interest ng Hollywood actor na si Christian Kane sa seryeng “Almost Paradise,” isang American TV series kung saan co-producer ang ABS-CBN.

“When I got out of the ‘Probinsyano’ bubble, they wanted me to send an audition na. Eh nung time na ‘yun, parang sobrang fresh pa sa akin si major Roxanne Opeña. Eh ‘yung character was sexy and magiging love interest ng Hollywood actor. Sabi ko, ‘teka lang, parang hindi ko alam kung saan ko siya kukunin kasi pulis na pulis pa ako. And I also wanted to rest,” sey niya.

Pero makalipas ng ilang linggo, inalok ulit si Shaina na mag-audition sa serye. Learning experience nga raw para sa kanya ang buong proseso dahil first time siyang pinag-audition sa buong buhay niya.

“It humbled me so much, that process na never ko na-experience growing up. Ngayon ko lang na-experience, sobra akong natuwa. I was excited to learn,” chika niya.

Super happy ni Shaina ngayon dahil ang dami niyang natutunan na bago bilang aktres dahil sobrang daming pagkakaiba raw ng Filipino production kumpara sa international production. Very different nga raw ang kinasanayan niyang sistema sa “FPJAP,” kung saan wala silang script at ang direktor nilang si Coco Martin ang nagdidikta sa kanila ng mga linya.

“It’s a whole new world. Kaya nga parang it’s very humbling. They have different terminologies. Na-challenge ako kasi when you get to the set, bawal na ‘yung scripts. It’s totally different like in ‘Probinsyano,’ wala kaming script. It’s polar opposites but I’m always up for a challenge,” kwento ni Shaina.

Nakaka-excite pa ang role ni Shaina dahil puro English daw ang kanyang lines kung saan ginagampanan niya ang Pinay journalist na si Maria Manalo. Wala pang inaanunsyo kung kailan ipapalabas ang “Almost Paradise Season 2” pero kasama rin ni Shaina ang iba pang Filipino actors tulad nina Art Acuña, Nonie Buencamino, at ang direktor nilang si Dan Villegas. (Rb Sermino)