Sey mo Kim Chiu? Jennylyn pinaghahandaan pang-aakit kay Xian Lim

Simula noong inilabas ng Kapuso real-life couple na sina Dennis Trillo at Jennylyn Mercado ang photo ng baby girl nila na si Dylan noong nakaraang Halloween, maraming netizen ang nag-aabang sa mga ilalabas pang photos nito.

Kelan lang ay nag-post si Jennylyn sa Instagram nila ni Dylan habang nasa swimming pool sila. Pinusuan ng maraming netizens ang cute na swimsuit ni Dylan with matching orange hat at sunglasses.

Nilagyan ito ng caption ni Jen ng: “Happy 7 months strong, my little mermaid! #dylanjaydeho.”

Ang bilis nga naman ng panahon at pitong buwan na si Baby Dylan at limang buwan na lang at mag-celebrate na ito ng first birthday sa April 2023.

Sa 2023 rin pala ang pagbabalik ni Jennylyn sa paggawa ng teleserye. Nabanggit niya ito dati sa isang interview na sa first quarter of 2023 siya muling magiging aktibo sa pag-arte sa TV. Kung matatatandaan ay natengga muna ang teleserye nila ni Xian Lim na Love. Die. Repeat dahil biglang nabuntis si Jen.

Sey pa ni Jen na babalikan niya ang nabitin na teleserye nila ni Xian kaya nagbabalik-alindog ito ngayon sa pamamagitan ng Pilates.

Si Xian naman ay kasalukuyang nagte-taping ng second teleserye niya sa GMA na Hearts On Ice with Ashley Ortega. Una siyang napanood sa primetime teleserye ng GMA na False Positive with Glazia de Castro. (Ruel Mendoza)