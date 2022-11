Ruffa mega puri sa husay nina Mariel, Ciara

Naku, Dondon (my dear editor), kung kasama lang sana ni Ruffa Gutierrez kahapon ng 11:00am sina Mariel Rodriguez at Ciara Sotto habang nanonood ng pilot telecast ng ‘M.O.Ms: Mhies on a Mission’ sa All TV (the new Channel 2), tiyak na mata-touch sila sa mga papuri ng una.

While watching ‘M.O.Ms: Mhies on a Mission’ kasi, panay ang text sa akin ni Ruffa.

Unang text niya, “OMG!!! Ang galing ni Mariel!!! She’s full of life!”

Gustung-gusto rin ni Ruffa na kasama nila ni Mariel sa show si Ciara na kung tagurian niya ay, “Forever neighbor,” dahil noon pa naman ay magkapitbahay na sila sa Quezon City, ‘tapos nang tumira siya somewhere in the south, doon na rin nakatira ang anak nina Tito Sotto at Helen Gamboa.

Hangang-hanga si Ruffa kay Ciara kapag nagpo-pole dancing na ito. How she wish daw na katulad siya ng kanyang neighbor na ang galing-galing sa bagay na ‘yon.

“She’s so talented!” ‘Yan ang madalas sabihin ni Ruffa about Ciara.

Kung pareho silang madaldal ni Mariel, may pagka-reserved naman si Ciara, pero kapag nagdadaldalan na silang tatlo, benta rin ang mga chika ng huli, huh!

Bagay na bagay nga raw silang tatlo na magkakasama sa ‘M.O.Ms: Mhies on a Mission’.

Actually, ang president ng AllTV na si Ms. Maribeth Tolentino ay sobrang excited din sa pagsasama nina Ruffa, Ciara at Mariel sa ‘M.O.Ms: Mhies on a Mission’.

Lalo pang nae-excite ang presidente ng TV station ng pamilya Villar dahil first station-produced show nga nila ang nasabing morning show na ‘yon.

So bongga! Congratulations!

Vilma, Marian, Anne kaakit-akit na mga sirena

Alam mo, Dondon, kapag nanonood ako ng old movies sa YouTube, excited ako sa fantasy movies.

Actually, pinaka-favorite kong panoorin ‘yung ‘Dyesebel’ movies. Paulit-ulit kong pinanood ‘yung kay Vilma Santos, kahit ‘yung kina Alma Moreno, Alice Dixson, Charlene Gonzalez, pati ang ilang mga eksena ng aktres na si Edna Luna na unang gumanap na Dyesebel.

Pati nga ang ilang episodes ng ‘Dyesebel’ TV series ni Marian Rivera (GMA-7) at ni Anne Curtis (ABS-CBN), type na type ko ring pinanonood sa YouTube.

Actually, lahat ng mermaid na palabas sa YouTube, pinapanood ko, kaya na-excite ako nang may magsu-showing na ganitong klase ng movie sa mga sinehan on December 7, ang ‘A Mermaid for Christmas’.

Fun, yet magical film kung i-describe ang pelikulang ito na ang main character ay si Daphne. Ang bongga nga ng large tail fin, na sabi nga, “Shinin shimmering splendid!”

Ang aktres na si Jessica Morris ang gumaganap bilang ang mermaid na si Daphne, na magdadala ng forth warmth, love and hope sa whimsical holiday offering na ito ng WFL Productions at released ng Lenaz Film Production.

Ang ‘A Mermaid for Christmas’ also showcases the wholesome family-friendly performances of Daytime Emmy nominated and award-winning actor and producer Kyle Lowder as Travis Hunter, Kathleen Gati as Connie Hunter and Arianne Zucker as Tiffany Devereaux, with Sheree J. Wilson as Theodora and Chadwick Armstrong as Beau Hunter.

At mapa-proud pa ang mga Pinoy dahil ang Filipino-American na si Arsy Grindulo, Jr. ang executive producer ng ‘A Mermaid for Christmas’ at kasama pa sina Tess Reyes at Imelda Napa as producers, kaya naman dapat lang itong suportahan ng mga kababayan natin!

Ang ‘A Mermaid for Christmas’ daw combines classic Christmas themes with an escapist fantasy element only a sirena can provide, kaya, Dondon, join ka na sa akin na mag-watch ng sirena movie na ito, huh!

‘Yun na!