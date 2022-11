Rachel Anne Daquis, Cignal naaamoy na unang finals

Team Standings

Cignal 2 0

Creamline 1 1

Petro Gazz 1 1

Chery Tiggo 0 2

Semis game Martes: (Philsports Arena)

2:30pm — Petro Gazz Angels vs Cignal

5:30pm — Chery Tiggo vs Creamline

LUMALAPIT na si Rachel Anne Daquis sa kauna-unahang pagtuntong sa championship round ng Premier Volleyball League (PVL) sakaling mapagtagumpayan ng Cignal HD Spikers ang nalalabing laro sa single round-robin semifinals ng 2022 edisyon ng Reinforced Conference kontra defending champion na Petro Gazz Angels sa pambungad na bakbakan Martes sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Nagawang pataubin ng Cignal ang unang dalawang asignatura nito sa semifinals nang walisin ang No. 2 Chery Tiggo Crossovers sa straight set noong Nobyembre 24 at silatin ang three-peat seeking na Creamline Cool Smashers sa four-set 23-25, 25-23, 28-26, 25-18 nitong nagdaang Linggo sa Smart Araneta Coliseum.

Tatangkaing isunod ng grupo ni kapitana Daquis at pwersa nina American import Tai Bierria, Frances Molina, Angeli Araneta, Angeli Dionela, Roselyn Doria, Gel Cayuna at Ria Meneses ang Petro Gazz sa unang laro sa alas-2:30 ng hapon.

Nakalinya namang magbawi ang Creamline kontra sa Chery Tiggo sa tampok na laro sa alas-5:30.

Kahit man hindi naging malaki ang kontribusyon ng 34-anyos na nabansagang “Queen Tamaraw” sa kanyang siyam at limang puntos, hindi naman matatawaran ang ibinibigay nitong pamumuno sa koponan.

Hindi pa nakakatuntong sa Finals ang Cignal matapos ang magkasunod na third place finish sa Open at Invitational Conference ng 2022 meet, habang kulelat sa 10th place noong 2021 Open sa unang pasok sa nag-iisang professional volleyball league para sa kababaihan sa bansa.

“Lagi kaming nagpapasalamat kay Lord kasi lagi niya kaming gina-guide, especially ngayong conference na healthy ‘yung team kaya rin siguro iyung naging transition din ng team from the elims to the semis mas better,” pahayag ni coach Shaq delos Santos.

Umaasa naman ang Petro Gazz na muli silang makakabalik sa finals sakaling silatin ang Cignal para maipagtanggol ang korona na kanilang sinungkit noong 2019 edisyon matapos talunin ang Creamline sa korona. (Gerard Arce)