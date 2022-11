Piyesta mga manyakol: Maxene rumampa nang walang bra sa Boracay

Kung peace of mind ang hinahanap ni Maxene Magalona sa dami ng mga bumabagabag sa kanya ngayon, taliwas naman ito sa kanyang mga aksyon.

Agaw-atensyon kasi ang Instagram post ng aktres habang nasa Boracay. Na kahit pa naka-long dress siya, halatang-halata na wala naman siyang bra.

Siyempre pa, bakat na bakat ang kanyang utong sa mga photos niya dito.

“Follow your bliss (orange heart emoji,” caption ni Maxene suot ang orange long dress nitong Linggo.

Hindi maikakaila na taglay pa rin ni Maxene ang alindog na hinahanap-hanap ng mga barako.

At sa post niyang iyon, tiyak na napa-zoom in ang mga manyakol sa dibdib ni Maxene.

Kung mala-anghel ang aura ni Maxene sa Boracay, made-demonyo naman ang mga kalalakihan sa pabakat-utong ng aktres.

Nasa isla nga si Maxene upang mag-celebrate ng kanyang 36th birthday.

“Self-discovery + self-exploration are two of the best gifts I’ve ever given myself for my birthday this year. The promise to never stop doing the inner work. I welcome the tears just as much as I celebrate my smiles. I dance in the rain just as much as I bask in the sunshine. I embrace my darkness just as much as I shine my light.

“No pain, no gain. No rain, no rainbow,” makahulugang post pa ni Maxene.

Kamakailan ay nasangkot si Maxene sa isyung hiwalayan umano nina Angel Locsin at Neil Arce. Sa kabila nito, nanatiling tikom ang bibig ng aktres at mas piniling mag-meditate kontra sa mga taong hinuhusgahan siya kahit hindi alam ang buong katotohanan. (Batuts Lopez)