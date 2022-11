Pinay kita ng P150K per biyahe! Palit passport, modus ng drug mule

(Part 2)

Ni Nancy Carvajal

Tila damit lang na pinapalitan kung magbago ng pasaporte ang mga drug courier na galamay ng notoryus na West African Drug Syndicate (WADS).

Ayon kay alyas Violet, ang drug mule na pumayag na eksklusibong makapanayam ng Abante, sa bawat paglarga nila sa iba’t ibang bansa para mag-deliver ng shabu ay kinakailangan umano na magkaroon ng bagong pasaporte para makaiwas sa pagkaaresto.

“Ang [sinasabi] kasi nila, bawal ‘yong passport na maraming stamp. Kaya bawat uwi ko ng Pilipinas, nagre-renew ako,” pagbubunyag ni Violet.

Sabi pa ni Violet, simula noong 2009 ay 10 beses na siyang nagpapalit-palit ng pasaporte.

Hindi naman umano siya nahirapan na magpa-renew ng pasaporte lalo’t kumpleto ang kanyang mga dokumento at tunay niyang pangalan ang kanyang ginamit. Aniya, “Kada renew ko, wala namang tanong-tanong. Wala kasi siguro pagdating nila marami nang stamp. E halos ang matira na lang 3 pages.”

Base rin umano sa karanasan ng iba pang drug mule, naghihinala ang mga Immigration officer sa mga indibidwal na panay ang pagbiyahe kaya naman nagiging wais din sila para maitago ang kanilang travel history.

Dagdag ni Violet, sinabihan sila na mas mabuti umanong magpalit ng pasaporte pagdating sa Pilipinas para makaiwas sa atensyon ng mga awtoridad at mapaghinalaan sa ilegal na gawain.

Ang mga pasaporteng may tatak ng iba’t ibang biyahe sa maikling panahon ay magiging mitsa para mausisa nang husto ng mga Immigration officer—dahil maaaring biktima ito ng human trafficking o pagiging drug courier.

Sa kaso ni Violet, sinasabi niyang magiging turista lamang siya sa Malaysia at sa iba pang bansang pupuntahan. Ang gagawin umano ng grupo, “Bago ka lilipad, that day pero before ‘yong flight hour mo, ibibigay nila sa‘yo ‘yong show money.”

Kasama na rin umano sa perang ito na nagkakahalaga ng US $500 ay ang kanilang two-way ticket at hotel reservation. Sabi pa ni Violet, bukod pa sa napagkasunduang bayad na US $2,000 hanggang $3,000 na katumbas ng nasa P100,000 hanggang P150,000 binibigyan din sila ng panggastos ng WADS para bumili ng damit at kagamitan na makakatulong para magmukhang turista.

“Para hindi mahahalata. ‘Yong normal, as in normal na walang kaba na ‘yong postura mo talaga ay parang isang balikbayan,” sabi pa ni Violet.