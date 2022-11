Pinay Grandmaster Janelle Mae Frayna matindi makakalaban sa National Chess

NAKATAKDANG depensahan ni Woman Grandmaster Janelle Mae Frayna ang kanyang korona sa simula ng Philippine National Women’s Championships na gaganapin sa PACE sa Mindanao Avenue sa Quezon City, ngayong araw.

Markado si 25-year-old Frayna sa nine-day tournament kung saan may total cash purse na P140,000 na premyo.

Susungkitin ng magkakampeon ang P50,000 mula kay Nova President Travis Vincent Chua.

Ang nasabing event na sanctioned ng National Chess Federation of the Philippines sa pamumuno ni Prospero Pichay, Jr., ang isa sa proseso para sa selection ng national team na tutulak ng piyesa sal international meets.

Inaasahang mabibigyan ng magandang laban si Frayna nina fellow Olympiad veterans Woman International Masters Jan Jodilyn Fronda, Bernadette Galas at Marie Antoinette San Diego at Woman FIDE Master Shania Mae Mendoza.

“I’m well prepared but it will be a rough road for me because the competition is tough,” saad ni first Filipina WGM Frayna. (Elech Dawa)