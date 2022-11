Pabahay sa mga squatter lalangawin kung labas ng NCR

Mabibigo lang umano ang programang pabahay ng pamahalaan kung ang informal settler families (ISFs) ay ililipat malayo sa kanilang hanapbuhay, ayon kay Senador Joseph Victor ‘JV’ Ejercito.

“Kahit magtayo nang magtayo ang pamahalan ng libo-libong pabahay, kung malayo naman ang mga ito sa lugar ng hanapbuhay ng mga ISF at kulang ang mga basic facilities tulad ng health facilities, educational facilities ay iiwanan nilang muli ang mga ito,” sabi ni Ejercito, chair ng Senate housing committee sa pagdinig nitong Lunes.

“May dahilan kung bakit sila nananatili sa Metro Manila. Karamihan sa kanila ay narito sa mga lungsod dahil sa kanilang mga trabaho. Sa patuloy na urbanisasyon ng ating bansa, dapat ay mabigyang pansin ang kalagayan ng ating mga kababayang ISFs,” dagdag pa niya.

Sinusuportahan ni Ejercito ang maraming panukala na naglalayong i-institutionalize ang on-site, in-city at near city resettlement dahil mas gusto umano ng mga ISF na manatili sa Metro Manila at mga urban center kung saan maraming oportunidad na pangkabuhayan.

“We cannot meet our target of building a million houses per year and 6 million by the end of President Bongbong Marcos’ term if the NHA will cease to exist,” sambit pa niya. (Dindo Matining)