Operasyon ng immigration vs mga dayuhan scam ‘yan- BI chief

Pinag-iingat ng Bureau of Immigration (BI) ang mga dayuhan hinggil sa pekeng operations order na kumakalat sa mga chat group sa internet.

Sa isang advisory, sinabi ni BI Commissioner Norman Tansingco na ang operations order na pinamagatang ‘checking overstaying and illegal employment in various entertainment places’ ay hindi inilalabas ng BI.

Iginiit ng pekeng kautusan na ang mga tauhan ng Immigration ay inutusang mag-inspeksyon sa mga lugar ng libangan — kabilang ang mga bar, KTV, music house, golf club, bowling alley, internet cafe, amusement park, casino, hotel, guest house at restaurant para maghanap ng mga ilegal na dayuhan.

“No such order has been issued by the BI. Our operatives are not authorized to randomly inspect establishments, but instead are required to secure a mission order to conduct an arrest. A mission order is only issued upon thorough investigation and confirmation that the subject foreign national has indeed violated immigration laws,” paliwanag ni Tansingco.

Naniniwala si Tansingco na ang pekeng utos ay ginagamit ng mga sindikato na nananakot sa mga dayuhan sa bansa para i-scam sila. (Mina Navarro)