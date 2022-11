MWSS piniga sa taas-singil

Dapat umanong ilabas ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System (MWSS)-Regulatory Office (RO) ang komputasyon nito kung papaano narating ang taas-presyo ng tubig sa Metro Manila at mga karatig na probinsya.

Ayon kay House Deputy Minority Leader at Bagong Henerasyon party-list Rep. Bernadette Herrera dapat ma¬ging malinaw sa publiko kung saan mapupunta ang kanilang dagdag na babayaran.

Dapat din umanong tingnan kung isinama ba rito ang foreign currency differentials o kung nasa ibang adjustment mechanism ito nakalagay.

Inaprubahan ng MWSS-RO kamakailan ang rate rebasing adjustments para sa Manila Water Company Inc. at Maynilad Water Services Inc., na unti-unting ipatutupad mula 2023 hanggang 2027.

Ang mga kustomer ng Manila Water ay mayroong P20.37 per cubic meter na pagtaas samantalang P13.69 per cubic meter naman sa Maynilad.

Ipinaalala rin ni Herrera na ngayong ang Manila Water at Maynilad ay ikinokonsidera na public utility dapat ay tiyakin na estriktong naipatutupad ang 12% return on rate base at nakabatay ito sa aktwal na capex.

Ang income tax ng mga concessionaire ay hindi na rin umano dapat bahagi ng rate setting.

Ipinaalala rin ni Herrera sa MWSS-RO na dapat ibawas sa bagong rate ang mga proyekto ng mga water concessionaire na siningil sa mga kustomer subalit hindi naman naipatupad. (Billy Begas/Eralyn Prado)