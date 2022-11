Mga mangingisda lugi sa buhos ng imported isda

Sinuportahan ng mga nasa aqua-culture industry ang naging aksiyon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) na pagbabawal na magbenta ng imported na isda gaya ng pink salmon at pompano sa mga palenngke sa bansa.

Sinabi ni Atty. Asis Perez ng Tugon Kabuhayan na welcome development sa kanilang grupo ang aksiyon ng BFAR para masiguro ang kaligtasan ng publiko at kaligtasan ng ekonomiya ng fish industry.

“The effort of BFAR in informing wet market operators that imported pink salmon and pompano should not be sold in wet markets is a welcome development—both for the food safety of our consuming public and the economic security of our fisherfolk,” ani Perez.

Ang mga imported na isda aniya ay dapat manatiling frozen hindi tulad ng ginagawa sa mga palengke na nakalantad sa lahat ng uri ng peligro lalo na ang mabilis na pagkapit ng mga microorganism.

Bukod dito, ang mga imported na isda rin ang isa sa dahilan ng pagkalugi ng mga lokal na isda na malaking bawas sa kita ng mga nasa local fish industry.

“The flooding of products not covered by CNI also puts our local producers at a disadvantage and has proven to be detrimental to local production, resulting in huge economic losses to our local fisherfolk,” dagdag ni Asis.

Batay sa inilabas na Administrative Order 195 series of 1999 ng BFAR, mahigpit na ipagbabawal simula December 4, 2022 ang pagpasok ng imported na mga isda sa mga palengke kapag walang Certificate of Necessity to Import ang mga ito.

Samantala, hiniling din ng Tugon Kabuhayan sa publiko na suportahan ang mga lokal na produkto ng mga food producer lalo na ngayong holiday season o mga produktong Pinoy.

We urge everyone to buy from our food producers, including micro, small, and medium enterprises (MSMEs). Whenever we buy from them, we not only boost the sale of their products but also ensure they have a stable source of income. Ngayong Pasko, aguinaldo ninyo na sa mga kababayan natin ang pagbili ng mga produkto nila,” dagdag ni Perez. (Aileen Taliping)