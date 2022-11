Mga DOST scholar tuturuan sa negosyo

Plano ng Department of Science and Technology (DOST) na magbigay ng entrepreneurship training para sa kanilang mga scholar na nag-aaral ng mga kursong may kinalaman sa science, engineering at iba pang kaugnay na programa.

Sinabi ni DOST Secretary Renato Solidum Jr. sa isang panayam ng DZBB kahapon, malaki ang maitutulong sa mga science at engineering scholar kapag naturuan din sila kung paano magsimula ng sariling negosyo para matutong maging mga entrepreneur din.

“Science, technology, engineering, math ang focus nila. Gusto ko magkaroon sila ng at least man lang training ng entrepreneurship para hindi lang science ang kanilang nakikita. Magkaroon na rin sila ng ideya o ma-expose sila na ‘yung mga scientist, puwede maging entrepreneurs kasi ‘yun ang kailangan natin,” ani Solidum.

Sa ganitong paraan aniya magkakaroon ng kaalaman ang mga DOST scholar sa pagtatayo ng sariling negosyo.

“Hindi ‘yung empleyado ka lang. Baka mayroon kang maisip na innovation, either i-commercialize mo ‘yan at ibenta mo ‘yung technology o ikaw mismo ang mag-develop ng sarili mong company,” ayon kay Solidum. (Prince Golez)