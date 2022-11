Kenneth Duremdes, MPBL finalists bisita sa PSA Forum

BIBISITA sa Philippine Sportswriters Association Forum ngayong Martes, Nov. 29, ang Nueva Ecija at Zamboanga City squads para ipasilip ang napipintong giyera sa 2022 MPBL National Finals sa darating na weekend.

Sasamahan ng kani-kanilang players sina Rice Vanguards coach Jerson Cabiltes at Family’s Brand Sardines counterpart Vic Ycasiano sa session na magsisimula ng 10am.

Darating din sina commissioner Kenneth Duremdes at league coordinator Joe Ramos sa session na gaganapin sa Philippine Sports Commission ground floor at suportado ng San Miguel Corporation, Milo, PSC, POC at Pagcor.

Parehong dumaan sa sagarang tatlong laro sa conference finals ang magkatunggali, itinumba ng Nueva Ecija ang San Juan Knights sa North Division at ipinagpag ng Zamboanga ang Batangas City Embassy Chill sa South.

Naka-livestream ang face-to-face forum sa fb.com/PhilippineSportswritersAssociation at sa Radyo Pilipinas 2 Facebook page. (Vladi Eduarte)