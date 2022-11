KathNiel kinabog paandar ng mga baguhang artista

Sinubaybayan ng libo-libong tao ang “Star Magical Christmas,” ang grand Christmas thanksgiving ng ABS-CBN talent management arm na Star Magic na ginanap nitong Nobyembre 27 (Linggo) sa Sheraton Manila Hotel.

Eksklusibong inere ng official YouTube channel ng Star Magic ang livestream ng pagrampa ng mga bumisitang artista, suot ang kanilang mga glam Christmas outfits sa white carpet event. Kasalukuyang may higit 126K views na ang video dahil sa excitement ng mga manonood makita ang kanilang paboritong stars magkasama-sama muli simula noong nagka-pandemya.

Agad-agad umakyat sa #1 trending list ng ang #StarMagicalChristmas habang tini-tweet ng fans ang paborito nilang looks at mga inaabangan na mga artista. Nag-trend din ang mga topic ukol sa sikat na love teams na KDLex, KathNiel, at FranSeth.

Aliw na aliw ang fans nina KD Estrada at Alexa Ilacad dahil kulay ng puto bumbong at bibingka ang inspirasyon ng kanilang kasuotan.

Sabi ni @cristin18305478 “Ang ganda ng pinoy concept na puto bumbong and bibingka turned to a very elegant outfit worn by the amazing loveteam of the year KDLEX.”

Pinuri naman ng iba ang nutcracker costume nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla kasama ang mga katropa nilang sina Alora Sasam, Joshua Garcia, Hyubs Azarcon, Ria Atayde, Gela Atayde.

Tweet ng isang netizen, “Nutcracker king and queen. So happy KathNiel didn’t go for all the overly glammed up clothing and went with the fun Christmas themed costumes.”

Yes, kinabog nga ng KathNiel ang mga baguhang artista na todo gown, tuxedo, at kung ano-anong paandar na outfit, ha! Aba, presence pa lang nilang dalawa, panalo na!

Marami rin ang natuwa dahil dumalo ang P-Pop sensations na BINI, BGYO, at MNL48. Pinag-usapan din ang bonggang pagrampa nina Janella Salvador, Maymay Entrata, Dimples Romana, Sylvia Sanchez, Dominic Ochoa, Jolina Magdangal, Jake Ejercito, Shaina Magdayao, Kaori Oinuma, Anji Salvacion, at iba pa.

Espesyal ang event na ito dahil pagpapatuloy na selebrasyon ito ng 30 taon ng Star Magic sa industriya. Taos puso ang pasasalamat ng Star Magic kaya naman ang lahat ng nakalap na donation para sa “Star Magical Christmas” ay mapupunta sa charity na Anawim, isang a home for the poor and abandoned elderly sa Rodriguez, Rizal. (Rb Sermino)