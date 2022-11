Juliana Gomez sinungkit ginto sa Thailand Fencing

HINDI maipaliwanag ang kasiyahan ni Philippine Olympic Committee (POC) 2nd Vice-President Richard ‘Goma’ Gomez matapos na magwagi ng ginto ang kaisa-isa nitong anak na si Juliana sa pagsabak sa open competiton ng ginanap na Thailand Open Fencing Championship.

Ipinaalam mismo ng kasalukuyang Leyte Representative at presidene ng Philippine Fencing Association (PFA) na si Gomez sa kanyang Instagram ang nagawa ng kanyang unica hija sa pagpost ng ilang kuha at footages sa ginanap na torneo.

“May you keep on winning and bringing more honor to the country,” sabi ng aktor at atleta sa kanyang social media account.

“You are truly an inspiration to many people. All your hard work and sacrifices will be worth it,” sabi naman ng ina nitong dating aktres at kasalukuyang Ormoc City Mayor na si Lucy Torres-Gomez.

Una nang inihayag ni Juliana na nakikipag-ensayo ito para matutunan ang nasabing sport sa pagtuturo mismo ng kanyang ama na dating atleta at medallists sa iba’t ibang sports.

Ang pakikipag-ensayo ang mismong naging bonding ng mag-ama. (Lito Oredo)