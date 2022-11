Jamie Malonzo umaapaw motibasyon kontra NorthPort

NAKAHANAP ng dagdag na motibasyon si Jamie Malonzo sa pagsagupa sa dating koponan sa unang pagkakataon sa papatapos na eliminasyon ng 2022 PBA Commissioner’s Cup.

Ipinamalas ni Malonzo ang kanyang angking husay sa pagputoksa Barangay Ginebra sa laban sa NorthPort sa pagtala ng 26 puntos, tatlong rebounds at dalawang assists habang mayroon itong 9-of-18 mula sa field at nagsama din ng tatlong tres sa 122-105 panalo ng Gin Kings.

“I think I have a little more motivation in this game,” sabi ni Malonzo, na naging No. 2 overall ng NorthPort noong 2020 Draft bago nai-trade sa Ginebra noong Setyembre para kay Prince Caperal, isang future first-round pick at Arvin Tolentino.

“Those are familiar faces. I just want to show a little bit of something to my old friends, old coaches, old management. Little extra motivation,” sabi pa ni Malonzo.

Tumanggi naman magpatalo si Tolentino, na umiskor ng team-high na 24 puntos habang naghulog ng anim na tres. Humakot din siya ng anim na rebounds sa pagkatalo sa dating koponan na Ginebra.

“Masaya naman although hindi kami nanalo. Masarap din sa feeling. Ngayon ko lang sila nakasama uli sa court pero ngayon, magkalaban na kami. Enjoy naman. May konting kulitan,” sabi ni Tolentino, na napili ng Ginebra noong 2019 Draft at nakasama sa dalawang kampeonato. (Lito Oredo)