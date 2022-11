Heart agaw eksena Atasha Muhlach tinayo bandila ng Pinas sa Paris

Hindi nasolo ng mag-asawang Aga Muhlach, Charlene Gonzales ang limelight sa Le Bal Des Debutantes 2022 kung saan participant ang kanilang dalaga na si Atasha Muhlach.

Kahati kasi nina Aga at Charlene sa spotlight sa lahat ng social media at sa ball si Heart Evangelista, na dumalo rin nga sa nasabing event bilang guest.

Hindi nagpahuli ang total look, get-up ni Heart sa okasyon, na parang isa sa mga teen ager na nag-attend dahil mukha siyang bata.

Masisilip sa Instagram ang pag-attend Heart sa event, kasama ang editor-in-chief ng Tatler PH Magazine na si Anton San Diego, at sina Aga, Charlene nga.

Isang elegant, classy Heart ang lumabas sa formal gown na suot niya, na design ni Giambattista Valli.

Kahit mismo si Charlene ay napahanga sa kabuuang ganda ni Heart.

Sabi nga niya sa comment ng Instagram post ni Heart, “Lovely as ever Heart nice catching up with you, you are gorgeous inside and out.”

Well, kahit agaw-eksena si Heart, napakaganda at elegante rin naman ni Charlene. At isang malaking bagay para sa mga Pilipino sa buong mundo at international society circle ang kanilang presensya.

Nagawa nina Heart at Atasha na itayo ang imahe ng Pilipinas.

Ganito rin ang tingin ni Heart kay Atasha na naging pride ng sambayang Pilipino sa ganda at malinis na image.

Mana kay Robin: Kylie handang sumabak sa giyera

Hindi katakataka kung isa sa mga araw na darating ay mababalitaan na lang nating kabilang na pala sa Philippine military si Kylie Padilla bilang isang reserve member.

Isang video nito ang nagpaisip sa mga netizen kung may plano bang maging sundalo ang Kapuso star at handang maging bala sa giyera kung saka-sakali.

Mapapanood sa Instagram ni Kylie ang tila training nito sa ilalim ng Philippine Marines. Masisilip din ang pagsalang ni Kylie sa sensitive search operation training kung saan pumapasok ito sa target.

Hawak-hawak ni Kylie ang de-kalibre na rifle habang dahan-dahan itong umaabante kasunod ng mga unipormadong mga sundalo.

Kalkulado ni Kylie ang bawat hakbang, ang pag-umang ng baril na animo’y nasa totoong laban.

Hindi binanggit ni Kylie kung ano ang rason ng pagsasanay niyang ito at para saan. Pero nagparamdam ito ng interest niyang isulong ang naumpisahang pagsasanay.

“Thank you Philippine Marines for today. I learnt a lot but I’ll be back soonest and I’ll stay a while!” sabi ni Kylie.

Well, anak ni Sen. Robin Padilla si Kylie. Bata pa lang ito naturuan na ito ng martial arts at konting kaalaman sa paghawak at pagputok ng baril.

META: Mukhang handang-handang sumabak si Kylie Padilla sa giyera, base sa latest post niya, ha! Ang tanong, puwede ba siyang maging sundalo kung ang hawak niya ay dual citizenship, isang Pinoy at Australian?

Sorry sa mga pasikat na rapper: Andrew E pinasa na trono sa 2 anak

Mabibigo ang sinumang nagnanais na masalinan ni Andrew E. ng kanyang korona bilang King of Novelty Rap, dahil wala nang iba pang napipisil ang rapper-actor-comedian na pumalit sa kanya kundi ang dalawa niyang anak.

Humataw nang todo ang dalawang anak na lalake ni Andrew na sina 4D o Andrew Ford at Ichiro sa nakaraang open space show nila sa Japan.

Pinakawalan ni Andrew ang mga nasabing anak sa entablado na nagpamalas ng kanilang galing sa pagra-rap.

Magkatuwang na bumanat ng rap ang dalawa sa harap nang maraming Pilipinong manonood.

Sumisigaw sa bilib ang mga Pilipino sa husay ng dalawa, sa hindi nila akalaing kaya ng mga anak ni Andrew na tapatan ang kanilang ama.

Hinayaan lang ni Andrew na magtalpakan na parang mga sanay na sa entablado at mag-show sa harap ng libu-libong tao.

Umiikot-ikot lang si Andrew sa entablado na proud dad sa kanyang mga anak.

Hindi imposibleng nasanay na ang mga anak ni Andrew sa performance nina Ford at Ichiro dahil laging bitbit ito ng rapper-master sa kanyang mga shows.

Katunayan, nag-umpisa na ang binata nito na mag-perform sa nakaraang US tour ni Andrew.