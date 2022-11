Handa na ba kayo sa Pasko?

Ilang araw na lang at Disyembre na, ang huling buwan ng taon na pinakahihintay ng maraming Pilipino dahil ito ang panahon ng pagdiriwang at kasayahan para sa lahat ng sambayanan.

Dalawang taon ding hindi nakapagdiwang ng maayos na pasko ang mga Pilipino dahil sa COVID 19 pandemic at ngayon lamang babawi dahil nagluwag na sa mga paghihigpit matapos ang dalawang taong pag-iwas at pag-iingat ng mga tao sa bagsik ng virus.

Habang palapit ng palapit ng pasko ay ramdam na ng publiko ang dating nakasanayang gawin bago magpandemya kaya iisipin mong wala ng COVID 19 dahil sa dami ng mga sasakyan sa mga lansangan at dami ng mga tao sa labas lalo na sa shopping malls.

Balik sa dati ang extended mall hours para makapag-shopping pagkatapos ng duty sa trabaho ang mga nag-oopisina at iba pang manggagawa kaya hindi na kailangang humabol sa last minute shopping.

Pabor ito sa mga negosyante dahil isang paraan ito para makabawi mula sa pagkalugmok at pagkalugi dahil sa pandemya at unti-unting pagbubukas muli ng ekonomiya.

Pero paano nga ba pinaghahandaan ng mga Pinoy ang pasko sa Pilipinas? Dahil sa naranasang pandemic ay nagkaroon ng mga bahagyang pagbabago sa ating nakasanayang pagsasaya lalo na at hindi pa rin ganap na nawawala ang COVID 19 sa bansa.

Bagamat nagluwag na sa health protocols ang gobyerno, mahalaga pa rin ang ibayong pag-iingat upang hindi matamaan ng virus at magpasko sa hospital.

Hindi nawawala sa paskong Pinoy ang reunion ng pamilya, reunion ng mga magkakaibigan, mga dating magkaklase kaya aasahan ang mga ganitong aktibidad ngayong darating na pasko lalo na at dalawang pasko na hindi nagawa ito ng mga Pinoy dahil sa epekto ng pandemya.

Ang sabi nila, ang mga Pilipino ang may pinakamahabang selebrasyon ng pasko sa buong mundo na totoo naman dahil Setyembre pa lamang ay nagsisimula na sa pag-aayos ang mga tao sa kani-kanilang mga tahanan, gayondin ang mga malalaking mall na alam naman nating bahagi ng kanilang business strategy tuwing holiday season para mas marami ang kanilang kikitain.

Pero kahit may pinagdaanang matinding pagsubok ang mga Pilipino, aasahang magiging masaya pa rin ang pasko dahil ito ay bahagi na ng kultura sa Pilipinas at kahit anong hirap ay maipagdiriwang pa rin ang pasko kahit sa simpleng paraan.

Hindi po nasusukat sa yaman o estado sa buhay ang pagdiriwang ng paskong Pinoy o kung gaano karami o kaliit ng handa sa noche buena at media noche na pinagsasaluhan. Ang pinakamahalaga sa mga Pilipino ay ang magsasama-sama sa pasko at bagong taon para pagsaluhan kung ano ang merong handa na siyang pinaka-importante sa lahat.

Naging bahagi na ng kultura at tradisyon na rin na tuwing pasko at bagong taon ay magkakasama ang isang pamilya para pagsaluhan kung ano mang grasyang meron sila na simbulo ng pagkakaisa at pagmamahal ng bawat pamilya.

Kung mapapansin po ninyo, tuwing pasko ay kumpleto ang mga pamilya, maliban na lamang sa iba na ang mga anak o magulang ay nasa ibang bansa. Pero may mga pagkakataon din na umuuwi ang mga ito para makasama at makapagdiwang ng pasko at bagong taon. Bibihira lamang po ang mga ganitong pagkakataon kaya espesyal ang pasko sa mga Pilipino.

Ang tunay na diwa ng pasko ay ang paggunita sa pagsilang ng anak ng Diyos na sumasagisag sa pagkakaisa at pananampalataya ng mga Katoliko.

Pagmamahalan, pagkakaisa, at pagtutulungan ang malalim na mensahe ng pasko at hindi sa mga materyal na bagay na natatanggap o nakukuha natin tuwing Disyembre.

Kaya naman po ang gobyerno ay nakaalalay at nagbabantay upang matiyak ang maayos na paskong Pinoy lalo ngayong 2022 kung saan bahagyang nagluluwag mula sa pinagdaanang pandemya. Magkaisa po tayong lahat sa pagsunod sa mga pag-iingat, pairalin ang malasakit sa kapwa upang ligtas ang pagdiriwang ng pasko at bagong taon.

Hindi po nawawala ang mga paalala at panawagan ng pamahalaan lalo na ang Department of Health para mag-ingat lalo na ngayong holiday season sa pagdiriwang ng isang malusog at ligtas na kapaskuhan.

Prayoridad po ng gobyerno ang kaligtasan ng lahat ngayong holiday season kaya dapat maging responsable at maingat pa rin tayo sa pagdiriwang ng pasko at bagong taon upang makasiguro na ligtas at malusog ang lahat sa pagpasok ng 2023.

Higit sa lahat, alalahanin po natin ang tunay na kahulugan ng pasko –pagmamahalan at pagbibigayan, at hindi dahil lang sa materyal na bagay kundi lalo na sa ispitiruwal na aspeto ng bawat Pilipino. Advance merry christmas po sa ating lahat!#