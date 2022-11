Eric Nicolas dismayado sa NAIA

Nahiya para sa sarili niyang lupang sinilangan si Eric Nicolas dahil sa isang TikTok video ng isang dayuhan na dismayado sa kanyang experience habang nasa Manila International Airport o mas kilala bilang Ninoy Aquino International Airport (NAIA).

“Nakakahiya naman,” ani Eric, na naka-all caps pa, sa kanyang Instagram post nitong Lunes.

Shinare niya ang video ng dayuhang si @traveltomtom na binabatikos ang pambansang paliparan ng Pilipinas.

“Is Manila Airport (PH flag) the worst airport to transfer? (X sign, angry emojies),” nakalagay pa sa naturang video ng dayuhan.

“Think twice before transfering through #manila in the #philippines on a #philippineairlines flight! No cash = no food: I am officially HANGRY!” caption nito sa kanyang Tiktok post.

“Great job, Philippine Airlines,” pambubuska pa nito.

Naghahanap kasi ito ng makakainan dahil gutom na siya, ngunit karamihan ng mga establishment sa NAIA ay may nakapaskil na “cash only”.

Kung gugustuhin man daw ng customer na magpa-encash, naka-offline naman ang ATM doon.

Nakakita man siya ng puwedeng makipag-transaction gamit ang online money transfer, aba’y ito ay sa bilihan lamang ng mga alak.

Kaya ganoon na lamang ang pagkadismaya ng naturang dayuhan sa paliparan ng bansa. Masasabing pang-third world talaga ang sistema sa atin kumpara sa mga airport sa ibang mga bansa.

Tila sang-ayon naman dito si Eric kaya ni-repost niya ang rant ng naturang dayuhan.

Ilang netizen naman ang nag-react sa post niyang iyon.

“Nakakahiya grabe tayong mga Pilipino.”

“Saksi ako sa 10 years ng buhay ko. Ayaw man lang i-improve ng mga nakaupo.”

“Hay kuya Eric ang hirap idepensa ng may ebidensya. While other third world countries are using lots of digital payments already, so hard but all true.”

Ang post na ito ng naturang dayuhan ay may 680K views na. (Batuts Lopez)