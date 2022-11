Enoch Valdez, Pirates sisilatin Letran Knights

Semis game Martes: (FilOil EcoOil Centre)

12:00nn (No. 1) Saint Benilde vs (No. 4) San Beda

3:00pm — (No. 2) Letran vs (No. 3) Lyceum

NAIS muling piratahin ng Lyceum of the Philippines University ang karapatang makabalik sa ikatlong finals appearance sa pagtutulungan ng grupo nina Enoch Valdez, Renzo Navarro, John Barba at Mclaude Guadana kontra sa three-peat seeking at may tangan ng twice-to-beat bentahe na Colegio de San Juan de Letran Knights sa pagsisimula ng bakbakan sa Final Four Martes sa 98th season ng National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Pipiliting makipagsabayan ng No. 3 LPU Pirates sa No. 2 Letran na nauwi sa 1-1 tabla ang tapatan sa elimination round sa pinakatampok na laro sa alas-3 ng hapon, ngunit bago rito ay mauuna munang magharap ang No. 1 at may twice-to-beat na hawak na College of Saint Benilde Blazers laban sa No. 4 San Beda University Red Lions sa unang laro sa alas-12 ng tanghali.

Nagawang masilat ngPirates ang back-to-back champions sa first round ng eliminasyon sa bisa ng 82-75 noong Oktubre 2 sa pagtutulungan nina Guadana na lumikha ng game-high 20 points, Barba, Navarro at Valdez, gayundin sina Omar Larupay at Patrick Montano na kinuha ang pagkakataong suspendido sina Brent Paraiso at Louie Sanggalang.

Pilit binuhat nina 2019 Finals MVP Fran Yu at Kurt Reyson ang tropa sa tulong nina King Caralipio at Kevin Santos.

Sa ikalawang paghaharap noong Oktubre 28, ginamit ng Letran ang kanilang matayog na karanasan at maturity upang mabawian ang Lyceum sa bisa ng 69-64 pagresbak. (Gerard Arce)