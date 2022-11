Cotabato binaha; tulay umapaw, alagang hayop inanod

ILANG mga bahay ang nalubog sa baha habang isang tulay ang nasira sa Pigcawayan, Cotabato kasunod ng pagbaha sa lugar dahil sa walang tigil na ulan doon simula pa noong Linggo ng madaling araw.

Sa report, pinakaapektadong lugar ay ang Barangay Kimarayag.

Sinabi ng mga residente na lumikas sila agad pero may mga alaga rin silang inanod ng tubig-baha.

Wala namang naitalang anumang mga sugatan o namatay na tao sa insidente.

Sinabi ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pagasa

na inaasahan ang malalakas na ulan sa Mindanao dahil na rin sa Intertropical Convergence Zone (ITCZ).

Patuloy na nakakaapekto ang ITCZ sa Mindanao at magdadala ng maulap na papawirin na may pag-ulan sa Eastern Visayas at Caraga, ayon sa Pagasa. (Kiko Cueto)