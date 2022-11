BTS songwriter bilib sa Star Magic artist

Masaya ang international songwriter at musician na si August Rigo na maka-collab ang Star Magic artists, kasama na rito sina KD Estrada, Alexa Ilacad, Janine Berdin, Angela Ken, at iba pa.

Sa ika-18 na episode ng “Beyond the Stars: The Aftershow,” sumailalim sa songwriting workshop sa Hollywood ang ilang Kapamilya artists at nasabi ni August, na nakapagsulat na para sa K-Pop superstars na BTS at kina Justin Bieber at One Direction, na bilib siya sa mga talent ng Star Magic.

“The opportunity to work with Star Magic, a place where they’re birthing such amazing artists and has a huge influence in the country, it’s really a privilege. And [it] also allowed me to meet their roster of artists, I’m just really happy about it,” sabi nito.

Layon nito na ipamalas pa ang Filipino talent sa international stage. “I think there is an amazing identity within us Filipinos that we need to start exposing to the world,” chika ni August.

Ipinahayag ni Alexa ang kanyang tuwa na nakasama sila ni KD sa activity na ito. “Sobrang laking privilege para sakin na makasama kami rito sa ganitong klase ng immersion na tinatawag kasi sobra kaming inaalagaan ng Star Magic na gusto nilang maexperience namin ‘to lahat,” ani Alexa.

“I’m actually learning a lot on how to produce and I’m falling in love again with the process of songwriting,” dagdag naman ni KD.

Sinabi rin ni Janine na maaari itong magsilbi bilang tulay sa pagpapakita ng talentong Pinoy sa buong mundo. “We get to make a bridge sa Pilipinas dito sa global scene. And mas na-excite ako para sa Pilipinas,” sabi niya.

Mula sa collaboration na ito, may bagong kantang niluto ang Star Magic artists na ilo-launch na rin soon.

Maaaring mapanood pa ang ibang episodes ng “Beyond the Stars: The Aftershow” sa official YouTube channel ng Star Magic. (Rb Sermino)