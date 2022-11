Blu Boys nanlambot laban sa Argentina

NALASAP ng Philippine Blu Boys ang masaklap na 0-6 kabiguan sa kamay ng defending champion Argentina sa ikalawang araw ng ginaganap na WBSC Men’s Softball World Cup sa Rosedale Park sa Auckland, New Zealand.

Nanlambot ang tuhod ng Pilipinas matapos dumipensa sa loob ng tatlong scoreless na innings bago umarangkada ang Argentina sa pagtala ng tatlong runs sa ikaapat at ikaanim upang angkinin ang ikalawang sunod na panalo matapos ang come from behind nitong panalo, 2-0, kontra sa Cuba sa unang araw ng torneo.

Una nang nabigo ang Blu Boys sa nakatapat na USA sa unang araw, 0-1, bago nalasap ang ikalawang sunod nitong kabiguan kontra Argentina, 0-6. .

Sunod na makakasagupa ng Blu Boys sa ikatlong laro ang Cuba.

Ang three-run homer ni Alan Peker sa deep center field ay nagbigay-diin sa dominasyon ng Argentina sa Blu Boys, na bumagsak sa 0-2 sa Group A standing.

Bagama’t may kapangyarihan ang Argentina na magpatuloy sa malalaking scoring run, nagawa naman ng Pilipinas na makipagsabayan sa kanilang mga karibal sa unang bahagi ng laro.

“Talo kami, sobrang bilis ng pitching, 132 to134 kh. Ngayon lamang nakakita mga bata ng ganyan klase na bato,” sabi ni Blu Boys pitching coach Rau Pagkaliwagan.

“Pero natuwa pa rin kami kahit paano. Lumapit sa akin iyong Argentina head coach (Julio Gumarci). Sobrang nag-improve daw ang mga pitchers natin at nag-alok ng training sa Argentina next year,” sabi nito. (Lito Oredo)