Bakit may mga fixer sa LTO?

May bagong pinuno ang Land Transportation Office. Siya si Atty. Jose Arturo “Jay Art” Tugade, anak ni dating DOTr Secretary Art Tugade.

Sa unang araw ni LTO Chief Jay Art, may dalawang importanteng bagay ang binigyang pansin nito. Una, nais ng pinuno na wakasan ang korapsyon sa LTO gamit ang makabagong teknolohiya, lalong lalo na ang pagrerehistro ng sasakyan at pagkuha ng lisensiya.

Alam naman natin na kapag ang proseso ng isang opisina tulad ng LTO ay puno ng human intervention, bawat step ay maaaring pagkakitaan ng mga tiwaling kawani. Kaya ang solusyon sa korapsyon ay bawasan ang human intervention sa paggamit ng computer.

Sa kasamaang palad, nagulo ang programa na i-computerize ang operasyon dahil sa pagkakaroon ng dalawang IT provider ng ahensiya. Hangga ngayon, hindi pa bumibitaw ang dating provider na Stradcom, at hindi pa naipapasa ng Dermalog ang operasyon ng bagong IT system sa mga tauhan ng LTO.

Kaya naman tuloy ang operasyon ng mga fixers sa mga tanggapan ng LTO. Last week lang, naglabas ng memo si Chief Tugade para bawalan ang mga fixers na pumasok, gumala, at maghintay sa mga tanggapan ng LTO.

Sinabihan din ang mga LTO regional directors pabilisin ang proseso sa pagbibigay ng serbisyo sa publiko upang bawasan ang red tape. Bawat pagbagal ng proseso ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga fixers.

Nabubuhay ang mga fixers dahil meron silang kakuntsaba sa loob ng LTO. Kaya’t nagbabala si Chief Tugade na ang mga mahuhuling nakikipagsabwatan sa mga fixers ay kakasuhan ng paglabag sa RA11032 o “Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act”.

“Let any LTO personnel be warned, that I will not hesitate to file charges against those who may be engaged in corrupt practices in cahoots with fixers,” babala ng abogadong LTO Chief.

Ikalawang priority ni Chief Tugade ang pagsusulong sa road safety campaign ng LTO bilang pagtugon sa target ng Philippine Road Safety Action Plan ng DOTr na zero death sa mga sakuna sa kalsada. “We need roads that are safe not only for motorists but also for pedestrians and the general public, especially our children,” sabi ni Chief Tugade.

Para maabot ang priority ng LTO Chief, napakahalaga ng proseso sa pagbibigay ng lisensiya, at pagrerehistro ng mga sasakyan, na parehong pinagkakakitaan ng mga fixers at mga kasabwat nila. Kung ang may hawak ng lisensiya ay talagang maalam sa tamang pagmamaneho, at ang sasakyan na gamit ay napatunayang ligtas o roadworthy, tiyak na mas ligtas ang ating mga kalsada.

Halimbawa, ang renewal ng rehistro ng sasakyan. Gamit ang bagong Land Transportation Management System (LTMS), ang resulta ng motor vehicle inspection (MVIS) ay automatikong nakapasok sa record ng may-ari. Mahalaga ang MVIS upang siguruhin na ang sasakyan ay ligtas gamitin at hindi papalya sa kalsada; maaalis sa kalsada ang mga bulok at karag-karag. Kapag naipasok sa LTMS ang insurance coverage, tapos agad ang rehistro nang wala pang 10 minuto.

Kung mabilis ang proseso sa pamamagitan ng digital system, siguradong mawawalan ng pagkakataon ang mga korap. Bakit ka pa lalapit sa fixer?