Azurin pinag-training mga pulis sa baril

Inutos ni Philippine National Police (PNP) chief Gen. Rodolfo Azurin Jr. sa lahat ng police commander sa buong bansa na palaging magsagawa ng training para sa ligtas at tamang paggamit ng kanilang mga baril.

Kasunod ito ng isang insidente na nangyari sa San Pablo City, Laguna noong Nobyembre 24 kung saan aksidenteng pumutok ang nililinis na baril ng isang pulis at tinamaan ang kanyang kasamahan sa Special Weapons and Tactics (SWAT). Nasawi sa insidente ang biktima na kinilalang si Corporal Fhrank Alden dela Cruz.

Ayon kay PNP Public Information Office chief Col. Redrico Maranan, dapat maging pamilyar ang bawat pulis sa tama at ligtas na paggamit ng baril para maiwasan ang mga ganitong aksidente.

Nakarating sa tanggapan ni Azurin ang nangyari kung kaya’t ipinag-utos aniya ng PNP chief na magsagawa ng lingguhang gun safety training ang lahat ng police commander sa bansa.

Ayon kay Maranan, dapat maging kabisado ng bawat pulis kung paanong humawak ng baril kung kaya’t kinakailangan talaga na magpraktis lagi para hindi nakakalimutan ang basic gun safety rules.

“One may forget it (skills) if they do not practice it from time to time. If you forget basic gun safety rules, that’s dangerous. It may lead to loss of life, just like what happened in San Pablo,” ayon pa kay Maranan. (Edwin Balasa)