Ayaw munang mambabae: Jake sugatan pa rin ang puso kay Kylie

Naging emosyonal si Jake Cuenca sa ginanap na press conference ng “My Father, Myself” kaya madali itong ipinagpalagay ng lahat na ang dahilan nito ay ang naging break-up pa rin nila ng dating girlfriend na si Kylie Versoza.

Inamin ni Jake na okay naman daw silang dalawa, pero hindi pa sila nagkakausap na parang magkaibigan na lang siguro.

“Yeah okay naman, pero wala pa kami sa stage na nag-uusap, e,” pag-amin niya.

Pero dugtong din ni Jake, “Every thing that I said in my post, I meant it with my heart talaga. Until now, alam niyo yun, ‘yung post na ‘yon really shout from the heart. Hindi ko inedit, sinabi ko lang ng isang beses, tinype ko. So that’s how I felt about it.

“I know a lot of months have passed, hindi pa rin talaga ‘ko handa to talk about it and elaborate.”

Tatlong taon din daw ang relasyon nila ni Kylie at mismong nanay raw niya, sinabi sa kanya na bigyan niya ng one year and a half bago siya maka-move on completely.

“Wala pa tayo do’n,” sabi niya.

Diniretso namin si Jake na sa dami niyang naging past relationship, bakit parang itong kay Kylie ang pinaka-painful sa kanya?

Sinagot naman niya na, “Siya lang din naman kasi ang tinanong ko na gano’n. Siya lang din ang kinaya ko na magsalita na may konting finality, ‘di ba? Pagdating sa relationship.

“Pero that’s life. Like what I said, tanggap ko na ang buhay. Hindi naman na ‘ko bata and I know that life is not perfect. Things doesn’t always go your way but life is beautiful, I accept it. I don’t just life ‘pag maganda ang nangyayari. You have to see the beauty kahit may masamang nangyayari sa buhay mo.”

Sa ngayon daw, talagang career ang focus niya kaya wala pa siyang bagong karelasyon o nililigawan. Para kay Jake, tatlong taon din na namahinga dahil sa pandemic.

“I just feel na may na-realized akong potential ko at gusto kong i-exercise ‘yun ulit. Siyempre, ang mga project na tinatanggap ko, ‘yung hinahanap ko na mahihirap at challenging talaga.”

Katualad nga ng 2022 MMFF official entry na My Father, Myself na pinagbibidahan niya at ni Sean de Guzman. Kaya gano’n na lang ang pasasalamat ni Jake sa 3:16 Media Network at Mentorque Productions. na talagang walang ibang naisip na pwedeng gumanap sa role niya kung hindi siya.

“Kasi nga, gusto kong i-challenge ang sarili ko. Three years ako na feeling ko, napahinga. Ngayon, gusto kong mag-teatro, gusto kong gumawa ng pelikula, gusto kong mag-TV, gusto kong mag-stream, gusto kong gawin ang lahat.”

Nag-aaral din daw siya ngayon ng film directing kay Direk Irene Villamor na siyang itinuturing niyang mentor.

Masuwerte lang din daw siya na sa panahon na may mga pinagdadaanan siya, nakakaarte siya.

“Nakakatuwa lang talaga that I was able to do this particular project, My Father, Myself, si Direk Joel really (Lamangan) allowed me to give everything, my best.”

Lotlot best supporting actress ng SPEEd

Wagi na naman at hindi “lotlot” ang actress na si Lotlot de Leon sa ginanap na Eddy’s Awards ng SPEEd noong Linggo ng gabi sa Metropolitan Theater.

Si Lotlot ang itinanghal na Best Supporting Actress para sa pelikulang OTJ pa rin. Hindi kami sure kung pangalawang award pa lang ba niya ito from the said movie dahil kamakailan lang, siya ang nagwagi mula sa Gawad Urian Awards.

Kaya nang mag-post si Lotlot ng pasasalamat sa sa Eddy’s Awards, sinabi naming road to grandslam na siya.

At sey naman niya, “God willing po.”

Sa isang banda, paano nga ba masasabing grand slam winner ngayon dahil kumpara dati na ilan lang ang award giving body. Ngayon kasi, ang dami na, kabilang din kaya sa bilang para masabing grand slam winner ang mga awards mula sa iba’t ibang private sectors at eskuwelahan?

Anyway, walang-duda ang kaligayahan ni Lotlot sa bago niyang panalo. Aniya, “Your love endures forever father in heaven!

“Sa lahat ng bumubuo ng EDDYS Awards mula sa aking puso Maraming Maraming Salamat! This means so much to me po!

“To my OTJ family, Direk Erik, Sir Don, Ms. Mitch to everyone from @realitymmstudios thank you! Maraming salamat sa tiwala!

“Para din po ito sa lahat ng mga journalist, writers, reporters, news anchor na patuloy na pinaglalaban makarating sa ating lahat ang katotohanan!

“Mabuhay kayo!

“To God be the greatest glory!!!”