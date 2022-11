5K daily COVID namumuro sa bagong Omicron variant

Mas mababa sa 5,000 bagong kaso ng COVID-19 kada araw ang posibleng itaas dahil sa Omicron subvariant BQ.1.

Ito ang inihayag sa isang public briefing ni infectious diseases expert Dr. Edsel Salvana kung saan inaasahan ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 dahil sa deteksiyon ng BQ.1, sublineage ng mas mabagsik na Omicron BA.5 subvariant.

Gayunman, sinabi ni Saldana na karamihan sa mga bagong kaso ay inaasahan na magiging mild lamang kung ang mga mahahawaan ay kumpletong nabakunahan at nakatanggap ng booster shots.

“Sa tingin ko, kung sakali man na magdulot ng mas mataas na number of cases, hindi gaano kalaki. Hindi naman siguro lalampas ‘yan ng 5,000 cases, and then karamihan dito ay magiging mild at hindi naman kakaila¬nganing iospital,” ayon kay Saldana.

Magugunitang iniulat ng Department of Health na may 14 kaso ng BQ.1 ang na-detect sa pinakahuling genome sequencing ng UP-Philippine Genome Center, Research Institute for Tropical Medicine at San Lazaro Hospital mula Oktubre 28 hanggang Nobyembre 18.

Ang BQ.1 ay “more transmissible and highly immune evasive” kumpara sa ibang Omicron subvariants. (Juliet de Loza-Cudia)