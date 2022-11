4 Junior record kinamada ni Ajido sa FINIS Luzon leg

NAWALIS ng pambansang junior record holder na si Jamesray Ajido at swimming protegee Trixie Ortiguera ang lahat ng siyam na event sa kani-kanilang age division para tanghaling Most Outstanding Swimmers sa Luzon leg ng 2022 FINIS Long Course Swimming Championships nitong weekend sa Olympic-sized New Clark Aquatics Center sa Capas, Tarlac.

Si Ajido, ang nangungunang pambato ng bansa sa paglahok sa SEA Age Group Championship sa Disyembre 17-19 sa Kuala Lumpur, Malaysia, ay nagtala ng bagong junior record nang pagwagian ang boys 13-14 class 50m butterfly (26.52), 100m fly (58.13), 50m backstroke (29.20) at 100mback (1:03.28).

Sinira ng 13-taong-gulang at pinakabagong FINIS Brand Ambassador ang kanyang sariling pambansang junior record sa 50m fly (26.95), 100m fly (58.82), 50m back (29.60) at 100m back (1:03.48).

“Every tournament po focus ko ma-improve ko iyung personal best at record ko. Nagpapasalamat po ako sa mga tumutulong sa akin, sa aking mga magulang na laging nakasubaybay sa aking pagsasanay. Sa Kuala Lumpur pilitin kong mas makakuha ng mababang time,” sambit ni Ajido, pambato ng Golden Zoomers Swim Club.

Sinabi ni FINIS Philippines Managing Director Vince Garcia na ang tagumpay ni Ajido ay resulta ng disiplina, pamamahala sa oras at pasensya sa pagsasanay.

“Inaasahan namin na siya ang magiging future ng bansa sa swimming. Noong kinuha namin siyang brand ambassador nakita na naming gaano kaseryoso ang bata sa traing and to excel sa sports na talagang mahal na mahal niya. Kami sa FINIS ay tutulong 100 percent sa kanyang hangaring maging Olympian,” ani Garcia.

Ipinagpatuloy ni Ajido ang kanyang dominasyon sa pagwawagi sa 50m breaststroke (33.62), 100m Freestyle (57.82), 50m free (26.23), 200m Individual Medley (2:17.81) at 100m breaststroke (1:13.22).

Si Ortiguera, 15, ang ipinagmamalaki ng Tarlac Aquatics Swim Club, ang kampeon naman sa girls 15-16 class 100m freestyle (1:02.71), 100m back (1:10.36), 50m free (28.74), 50m breast (39.75), 50m fly (30.71), 200m Individual Medley (2:39.71), 100m fly (1:12.54), 50m back (31.97) at 100m breast (1:29.48). (Abante Sports)