Tigilan na ang WFH na ‘yan

Napakarami nang taong naglipana sa kung saan-saan.

Indikasyon lamang ito na talagang kagaya ng ibang bansa (maliban sa China at mga sakop nito) ay natuto na ang mga Pinoy kung paano “pakikitunguhan” ang COVID-19 na mahigit dalawang taon na nagdulot ng sindak sa ating lahat.

Pumapasok na uli ang mga mag-aaral sa kanilang mga silid-aralan, punuan ang malls, standing capacity ang mga bus at halos ay magkasingdami na ang nagsusuot ng face mask at hubad-mukha sa mga open areas.

Napakalinaw nang batayan nito na lahat ay puwede nang lumabas sa kanilang mga tahanan kung anong oras nila gustuhin sa iba’t ibang kadahilanan lalo na nga pagpasok ng pisikal sa kanilang mga trabaho na pangunahin nilang pinagkukunan ng ikabubuhay.

Pero may mga empleyadong tila nahirati nang manatili na lamang sa kanilang mga tahanan o mga lugar na pinagtatrabahuan sa ilalim ng sistemang work from home kahit nga kitang-kita na ang mga indikasyon na puwede na silang pumasok nang pisikal.

Hanggang sa kasalukuyan ay patuloy na rin nila itong ginagamit pabor sa kanila dahil sa mga personal na ganansiya kumpara sa kung sila ay papasok ng pisikal.

Oo nga naman, kung nasa bahay lamang sila o sa lugar na kinasanayan nilang pagtrabahuan, hindi na sila gagastos sa pamasahe, hindi na pagpapawisan sa pagcommute at hindi na kailangang pomustura.

Pero marami siguro ang sasang-ayon sa akin kung sasabihin kong kaipokrituhan na ang WFH sa ilalim ng kasalukuyang situwasyon.

Paano?

Kahit kasi naka-work from home pa ang mga empleyadong ayaw pumasok ng pisikal sa kanilang mga upisina, lumalabas pa rin sila sa kanilang mga tahanan o mula sa mga lugar na pinagtatrabahuan.

Dahil nga malaya na ang lahat na makapunta sa mga lugar na gusto nilang puntahan, pagkatapos ng working hours ng mga nasa WFH, lalabas din ang mga yan at pupunta sa kung saang mga lugar na gusto nilang marating.

Kaya kung ang kanilang katuwiran sa pananatili sa WFH na sistema ay para maiwasang mahawa ng COVID-19, niloloko lamang nila ang kanilang mga sarili.

Panahon na para sila ay mag-isip at seryosohin ang pagpasok ng pisikal sa kanilang mga pinagtatrabahuan, at siguro tanungin na rin nila kanilang mga sarili kung nadagdagan ba ang kanilang mga kaalaman at diskarte sa ilang taon na pananatili lamang sa kanilang mga lugar.

Darating at darating ang panahong magsasawa ang mga kanilang mga kumpanya sa pangungunsinti sa ganitong sistema at dahil nga marami na rin ang mga lumalabas para maghanap ng mapapasukan, baka ang mga ito ang maipalit sa mga ayaw pumasok ng pisikal.

Sa panig naman ng pamahalaan, dapat na maglabas na sila ng klarong reglamento na hindi na pinapayagan ang WFH at obligado nang pumasok ang lahat sa kani-kanilang mga tanggapan, pati na rin sa pribadong sektor.

Bato-bato sa langit tamaan huwag magagalit.