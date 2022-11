Thanya Dela Cruz sumisid ng pang nat’l swim record

Pinabilis ng national tanker na si Thanya Dela Cruz ang personal best time sa 100-meter women’s breastroke sa 1:08.64 sa 85th University Athletic Association of the Philippines 2022 Swimming Championships Linggo sa Teofilo Yldefonso Swimming Pool ng Rizal Memorial Sports Complex sa Malate, Maynila.

Isang araw makalipas burahin ang women’s 50m breaststroke record nitong Sabado, idinagdag niya ang bagong Philippine women’s 100m breast. Binasag ng 19-anyos at Ateneo rookie ang dating record ni Desirae Mangaoang na 1:10.92 sa preliminaries sa panalo sa finals.

Nagposte si Dela Cruz ng 1:09.85 sa umaga at kinumpleto sa hapon ang mas matuling 1:08.64 sa medal swim para angkinin ang ginto.

Ang bagong national mark sa women’s 50m breast na 31.11 segundo ang pangalawang pinakamabilis sa Asia sa 2022, pang-33 sa mundo para sa taon ding ito at posibleng malagay na pang-18 sa Budapest Worlds.

Nilampasan din ng 31.11 ang Asian Games 2023 QTA dahil sa mas mabilis ito sa 31.24 bronze medal time ni Feng Junyan ng China noong 2018 Asiad, at sa 31.23 na tiyempo para sa pilak. Ang Asian Games 2018 gold medal time ay 30.83. (Lito Oredo)