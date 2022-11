Sey niyo Kylie, Cindy? Bianca tumangging magpasilip ng boobey, wetpaks sa pelikula

Apat na taon na ang relasyon nina Bianca Manalo, Sen. Win Gatchalian. At ang palagi ngang tanong, kailan ang kasal?

“Wala pa! Pag meron na, malalaman niyo naman agad!” sabi ni Bianca, na pumirma nga ng kontrata sa Sparkle, bilang bagong Kapuso star.

Pero, handa na ba si Bianca na mag-asawa?

“Pag ready na siya… Sana maging ready na siya! Hahahahaha!” sabi ni Bianca.

“Pero ako ready na talaga. Napag-uusapan naman namin ‘yan! Pero siyempre, hintay na lang. Malay natin next year!

“Pero kung mangyayari `yon, katakot-takot na paalam muna sa mga boss natin. Sabihin nila, kakapirma ko lang, tapos biglang ganun!” sabi ni Bianca.

“Pero, why not? Ewan ko? Pag dumating na lang. Hahahaha!” sabi niya.

Anyway, nakakatuwa nga sina Bianca at Sen. Win pag magkasama. Kayang-kaya ni Bianca na ‘lokohin’ si Sen. Win.

“Kasi nga, tahimik siya, ako ang maingay. Siya ang nerdy-nerdy, ako `yung ganda-ganda. Hahahaha! So, balance kami!

“Tinatago ko ang camera. Hahahaha! Pag natutulog siya, ginugulat ko. Hahahaha! Para makita ng mga tao ang the other side of Sen. Win. Alam naman niya na hindi ko siya ipapahamak!” pahayag ni Bianca.

Anyway, kontrabida nga pala ang role ni Bianca sa gagawin niyang teleserye sa GMA.

“Kaya ako nai-excite, kasi maipapakita ko naman ang kakaibang Bianca. Sa kabila kasi, api-apihan ako. Dito, ako ang mang-aapi! Gusto ko ‘yung mataray naman ako.

“Ibang atake siya. Sabi ko nga, bakit parang akong-ako ang character ko?

“Kasi, asawa ng politician ang role ko! Di ba, boyfriend ko politician. Pero `yung mataray, hindi naman ako mataray. Hahahaha!” sabi niya.

Siyanga pala, kung kayang maging bida, api-apihan, komedyante, at heto nga kontrabida, isa lang daw ang hindi niya kayang gawin, ang maghubad sa harap ng kamera. Di ba nga, ang daming beauty queen ngayon na naghuhubad sa harap ng kamera?

“Hindi ko talaga kaya! Oh, my God! Hahahaha!

“Never! Hindi ko talaga gagawin` yon!

“May offer sa akin, pero no talaga! Hindi ko kaya!

“Kaya ko namang mag-entertain, nagpapasaya ng tao, drama, comedy, hindi ko kailangang magpakita ng balat! Siguro, hanggang swimsuit lang!

“Pero, para magpakita ng boobs, butt, baka bumangon ang tatay ko sa hukay at hilahin ang buhok ko!

“Pero, kung gusto ng iba na magpaseksi, okey lang. Kanya-kanya naman ‘yon!” sabi na lang ni Bianca.

Well, ano kaya ang masasabi nina Kylie Verzosa at Cindy Miranda, at iba pa, na sumabak na rin sa matitinding eksena sa harap ng kamera? (Rb Sermino)