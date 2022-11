NAGPAPASALAMAT ang inyong lingkod sa mga nagtiwala sa aking kakayahan na muling makapagdala ng karangalan sa bansa.

Tumapos ang inyong lingkod na pang-13 sa 148 kalahok sa six wins, three draws at two losses sa 50+ Open men category ng 30th FIDE World Seniors Individual Chess Championships (50+, 65+ Open-men & women) sa Hotel Cenacolo sa Assisi, Umbria, Italy nitong Nov. 14-27.

Nagpapasalamat ako sa Philippine Amusement and Gaming Corporation, San Miguel Corporation, kina Sen. Bong Go, Dr. Joe Balinas at aking kumpare na si NM Alamario Marlon Bernardino Jr. na mga tumulong sa aking kampanya.

Maging kina National Chess Federation of the Philippines chairman/president Prospero Pichay Jr., NCFP CEO GM Jayson Gonzales, Philippine Olympic Committee president at Tagaytay Mayor Abraham Tolentino at Philippine Sports Commission.

***

Tagumpay ang Inter Cluster Chess Tournament sa Kalawaan Elementary School sa Covered Court, Pasig City nitong Nob.26.

Si Sumer Justine Oncita ang kumuha ng gold medal sa Individual boys category habang nagkasya naman si Melchor Enzo C.Ligon sa bronze medal.

Tumapos si Micah Ella Andrea Daes sa third habang nalagay naman ang sais-anyos na Ily Meyou Espinosa sa fifthth place sa Individual girls category.

Ang mga kabataang manlalaro ay nasa gabay nina Coach Ricky Oncita, Jeffrey Martinez, Glenn Torres Menchavez, Vibalyn Cornelia Delubio, Marissa Daes at Katrina Ligon (ate ni Enzo).

Ayon kay Coach Oncita layunin ng 2 Saturday chess event na makatuklas ng manlalaro sa grassroots level.