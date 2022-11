RJ Abarrientos pasiklab sa KBL

BUMIDA si Rhon Jhay ‘RJ’ Abarrientos sa Ulsan Hyundai Mobis Phoebus sa pagtambak kontra Jeonju KCC Egis, 85-68, nitong Sabado sa 26th Korean Basketball League 2022-23 eliminations.

Tumikada ang 5’11” Pinoy guard ng game-high 22 points, 7 rebounds, 5 assists, at tig- steal at block upang ibalik ang Ulsan sa win column at ilista ang 9-5 win-loss overall card.

Bumakas si Lee Woo-seok ng 20 markers at 4 boards para sa Ulsan na sinaluhan sa segunda ang Orions samantalang sinalya ang biktima sa pangsiyam sa 5-10 sa 10-team men’s hoopfest.

Namuno sa opensa para sa Jeonju si dating Philippine Basketball Association import Ra Gun-A (Ricardo Ratliffe) na nagtala ng 20 pts. at 13 rebs. (Elech Dawa)