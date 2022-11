Richard, Maja binitin mga fan

Kung nakabalik na ng ‘Pinas from London, United Kingdom si Lovi Poe noong Saturday, last weekend din ay nakauwi na rin si Rambo Nuñez sa kanyang fiancée na si Maja Salvador.

Siyempre, sa Omega watch event sila galing at naiwan naman doon ang mag-asawang Richard Gutierrez at Sarah Lahbati (na bukas ang dating sa bansa).

Si Rambo at ang nanay niyang si Ms. Marilen Nuñez ang nag-imbita sa mga Filipino celebrity para sa James Bond theme na ‘yon ng nasabing watch brand.

So, bakit hindi isinama ni Rambo si Maja?

“May trade launch kasi siya last Tuesday for a new game show on TV5,” chika ni Rambo.

Ang trade launch na tinutukoy ni Rambo ay ang star studded trade launch ng TV5 kung saan ay um-attend din sina Ogie Alcasid, Regine Velasquez-Alcasid, Zsa Zsa Padilla, Korina Sanchez, Janine Gutierrez, Zanjoe Marudo, Wally Bayola, Jose Manalo, Jake Cuenca, Sue Ramirez, Kim Molina, Jerald Napoles, Janice de Belen at napakarami pang iba.

Bongga nga ang trade launch na ‘yon dahil nagsama-sama roon kahit ang ibang stars na identified sa ibang TV networks.

Anyway, speaking of Maja, ‘bitin’ ang mga fan sa kanya bilang si Cassandra ni Apollo (Richard) sa ‘The Iron Heart’ ng ABS-CBN. May mga nagtatanong nga kung hahaba pa raw ba ang role ni Maja sa action-drama series na ‘yon ng Kapamilya Network?

Well, ‘yon daw ang dapat nating abangan!

Sina Bistek, Binoe kaya ‘yon? Ruffa, Mariel, Ciara may bonggang pasabog sa ‘M.O.Ms.’

Ngayong 11:00am ang pilot telecast sa AllTV, the new Channel 2, ng ‘M.O.Ms: Mhies on a Mission’ nina Ruffa Gutierrez, Ciara Sotto at Mariel Padilla at kaabang-abang daw talaga ‘yon.

Marami raw ‘pasabog’ ang tatlo.

The other night nang kakuwentuhan namin si Ruffa, nabanggit ko nga sa kanya na hindi ako lalabas today dahil manonood nga ako ng ‘M.O.Ms: Mhies on a Mission’.

Actually, Dondon (my dear editor), hindi ako nagtanong kay Ruffa kung anu-ano ba ang mapapanood sa kanilang pilot telecast dahil gusto ko ring mag-surprise.

Today na ba ang big reveal tungkol sa love life ng isa sa tatlo?

Darating kaya sa show ang lalaking nauugnay rito?

Sabi nga, puwedeng si Ruffa raw ‘yon na may revelation tungkol sa sinasabing relasyon nila ni Herbert ‘Bistek’ Bautista. Puwedeng si Ciara naman daw na baka nga biglang mag-reveal na may love life na pala.

“Malay natin, baka si Mariel naman at tungkol sa kanila ni Robin (Padilla) ang iri-reveal niya,” sey lang ni Ruffa.

Anyway, sa pilot week daw ‘yon ng ‘M.O.Ms: Mhies on a Mission’, kaya dapat nating abangan ‘yon sa AllTV tuwing 11:00am.

Basta ang sure, sobrang excited sina Ruffa, Ciara at Mariel sa pagsasama-sama nila sa first station-produced show ng AllTV o ng bagong Channel 2.

Bongga!