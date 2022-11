Paul Lee, Magnolia pinundi ang Meralco

STANDING

TEAM W L

Bay Area 10 2

Magnolia 9 2

Converge 8 3

Ginebra 7 3

NorthPort 6 5

Phoenix 6 6

SMB 5 5

Rain or Shine 5 6

Meralco 4 6

NLEX 4 7

TNT 4 7

Blackwater 3 9

Terrafirma 1 11

Mga laro sa Miyerkoles (PhilSports Arena, Pasig)

3 pm – Meralco vs NLEX

5:45 pm – Converge vs Ginebra

NILADLAD muli ni Paul Lee ang taguring ‘Angas ng Tondo’ nang pamunuan ang Magnolia Chicken Timplados sa paghugot ng 108-96 panalo kontra Meralco sa 47th Philippine Basketball Association 2022-23 Commissioners’ Cup elims Linggo ng gabi sa PhilSports Arena sa Pasig.

Pumoste siya ng 27 points na may limang tres sahog pa ang 2 rebounds at 1 asisst upang ibigay sa Hotshots ang pangsiyam na panalo sa 11 laro at lumapit sa Top 2 finish na may twice-to-beat edge sa next round.

“Ginawa ko lang ang trabaho ko. Maraming beses kasi kami na nasasaktan ni Allein (Maliksi) kaya bumawi kami na mapigilan siya at gawin ang dapat namin gawin,” bulalas ni Lee, na nakainitan ni Maliksi sa first half at natawagan ng dalawang technical foul at napatalsik sa laro.

“It’s a good bounce back victory for the team kasi talagang pinag-aralan nila ito eh. Good thing also na na-feel ulit ni Paul na bahay niya ang PhilSports,” hirit ni Magnolia assistant coach Jason Webb.

Umalagwa ang Magnolia sa third quarter sa pagbuhos ng 47 puntos habang nilimitahn ang bumagsak na Bolts sa 4-6 sa 23 puntos lamang upang agawin ang 51-46 abante ng Bolts at tungo sa pinakamalaking abante sa 21 puntos.

Ang 47 puntos ang pinakamataaas sa isang quarter para sa lahat ng team sapul nang sa Phoenix na 49 sa 4th quarter sa 124-117 kabiguan kontra sa TNT noong 2016 Governors’ Cup.

Dehins na nakasama ng Bolts sa last 1);27 ng gabi si Raymond Almazan na masama ang bagsa pagkaraan ng lay-up, tumikwas ang kanang paa.

Ang iskor

Unang laro

Magnolia 108 – Lee 27, Abueva 17, Rakocevic 16, Jalalon 12, Sangalang 11, Barroca 11, Dela Rosa 6, Ahanmisi 3, Reavis 2, Corpuz 2, Laput 1, Wong 0, Dionisio 0.

Meralco 96 – McDaniels 32, Black 16, Quinto 14, Banchero 11, Johnson 9, Almazan 8, Caram 2, Hodge 2, Pascual 2, Maliksi 0, Hugnatan 0, Pasaol 0, Jose 0.

Quarters: 27-21, 46-51, 93-74, 108-96. (Lito Oredo)